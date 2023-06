Tweede grootste hondenloopweide werd omheind

De hondenloopweide in de Nieuwe Stad werd vernieuwd met speeltoestellen en sinds kort met een volledige omheining. “Het resultaat van overleg en signalen die we kregen uit de wijk”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA).

De hondenloopweide aan de Brigade Pironlaan in de Nieuwe Stad is er al enkele jaren. Recent werden er speeltoestellen geplaatst voor honden. Tot ieders tevredenheid. Schepen Maxim Donck : “Het gebiedsteam is al een jaar actief in de wijken en treedt elke twee maanden in overleg met andere stadsdiensten en politie. Op dat overleg kwamen signalen over de netheid. Dat resulteerde in een opruimactie dit voorjaar. Een ander signaal was dat er een gebrek was aan plaats waar baasjes de honden vrij konden laten lopen. Veel mensen wonen op appartementen en hebben voor hun viervoeter nood aan ruimte.”

“Er werd enige tijd geleden een hondenloopweide ingericht, maar op de bestaande weide konden de honden ook doorlopen naar de woonwijk en tot op de Elisabethlaan.” Daarom werd nu de volledige zone omheind, voorzien van poortjes en vuilnisbakken voor de hondendrollen. “Het gaat, na de zone aan de Ankerstraat op de Vuurtorenwijk, om de tweede grootste omheinde hondenloopweide”, zegt Donck.

Buurtbewoners reageren positief. “Dit is een mooie zone, maar er zouden wel wat meer hondenpoepbuizen mogen staan”, zegt een hondenbaasje. Iemand anders is fan van de twee geplaatste hondenspeeltoestellen : “Het zouden er best wat meer mogen zijn. Het hoeft ook allemaal niet zoveel geld te kosten. Er kan bijvoorbeeld een buis geplaatst worden.” Een andere buurtbewoonster is tevreden : “Het is nu duidelijk waar de zone zich bevindt en we kunnen onze dieren ongestoord laten rondlopen zonder gevaar dat ze weglopen.”