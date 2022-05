Tweede graad Vikingschool bezorgt gevluchte Oekraïense mama’s een passende Moederdag

De 25 Oekraïense mama’s die momenteel in Roeselare verblijven kunnen dankzij de leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Vikingschool naar de kapper.

“Het derde en vierde leerjaar van de Vikingschool keek verwonderd naar de actualiteit en de oorlog in Oekraïne”, vertelt juffrouw Karolien Vandenheede. “We wilden graag iets doen om Oekraïense vluchtelingen die in Roeselare verblijven, te steunen. Met Moederdag in het vizier, dachten we aan al die mama’s die op de vlucht zijn met hun kinderen. Al gauw ontstond het idee om een verkoopactie te houden. Op 22 april was het zover. Het derde leerjaar knutselde armbandjes en het vierde leerjaar bakte wafels. Die werden verkocht aan de leerlingen en de leerkrachten van de school. Het was een succes, we konden op een grote steun rekenen en haalden een mooie opbrengst binnen van maar liefst 800 euro.”

Cadeau

Donderdagmiddag werd de opbrengst afgegeven aan het Welzijnshuis, waarbij zij via de verantwoordelijken zorgden voor een passend cadeau voor de vele gevluchte mama’s die in Roeselare verblijven. Momenteel verblijven er zo’n 96 Oekraïners in de Rodenbachstad, waarvan 25 mama’s. Zij kregen elk een kapperscheque.