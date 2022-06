Tweede Fjièste AN de Platse met muziek, barbecue en fietsen op rollen: “Niemand zal zich hier vervelen”

De eerste editie smaakte naar meer en daarom slaan café De Platse en VWL Events de handen in elkaar voor een nieuw Fjièste AN de Platse.

Wim Vandoorne van VWL Events is enthousiast: “Vorig jaar moest onze datum uitgesteld worden door corona. En hoewel het eind augustus was, viel het weer niet helemaal mee. Nu gaan we voor zondag 26 juni. Begin september 2021 werd de datum al vastgelegd. We starten met een aperitiefconcert van de Thierry’s uit Moorsele. Die ambiancefanfare zal zeker zorgen voor de nodige ambiance op het zomers terras. Bij minder goed weer is er een tent voorzien. Het aperitief kan naadloos uitlopen in de barbecue, verzorgd door de uitbaters van Eetcafé De Platse. Vanaf 12.30 uur kan je er terecht voor 20 euro per persoon of 10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. De verkoop loopt goed, wie er wil bij zijn, kan terecht voor kaarten in het eetcafé.”

Na het smullen volgt de nodige beweging met de wedstrijd fietsen op rollen

Koers Ter Platse

“Van het smikkelen en smullen gaan we naar de nodige beweging. Koers Ter Platse is de creatieve titel van de wedstrijd fietsen op rollen”, vervolgt Wim Vandoorne. “Er kunnen maximaal 32 ploegen van twee personen deelnemen. Er is een reeks voor dames, een voor heren en een voor gemengde teams. Iedereen kan de prestatie volgen op de elektronische tijdsopname en het scorebord. Er zijn mooie naturaprijzen weg te kapen voor de winnaars en onder alle deelnemers is een heren- of damesfiets te winnen, geschonken door Supra Bazar. Er zijn diverse disciplines zoals sprint, tijdrit en ploegkoers, … dus voor elk wat wils. Iedereen is welkom, zowel sportieve als gelegenheidsrenners als verenigingen en jeugdbewegingen. Inschrijven kost 20 euro per team en kan in eetcafé De Platse of bij Wim Vandoorne op 0473 93 90 82 of www.vwlconsultevents.be.”

Kinderanimatie

Rico Provost, de uitbater van café De Platse (samen met echtgenote Jessie Schittekat) vult aan: “Het programma wordt afgesloten met een optreden van Johny Clarysse. Hij is een veelgevraagd artiest die er met zijn accordeon en toetsenbord voor zal zorgen dat niemand zich zal vervelen. Voor wie nog een hongertje heeft, zijn er ook braadworsten voorzien en gedurende de hele dag is er kinderanimatie. We denken dat we een mooi doorlopend programma hebben en hopen dat het weer een beetje meevalt. Iedereen is de hele dag welkom.” (HV)