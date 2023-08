Tweede fase werken aan IJzertoren in Diksmuide duurt tot 2025

Nadat een eerste fase van restauratie aan de IJzertoren plaatsvond van 2014 tot 2018, werd op dinsdag 8 augustus gestart met de tweede fase. Bezoekers kunnen nog altijd, zonder hinder en in alle veiligheid, de toren bezoeken. Zelfs in de panoramazaal is voorzien dat er geen stellingen voor de ramen komen.

“Dat is heel belangrijk want bezoekers moeten vrij zicht hebben op het landschap voor het nieuwe project in het kader van Landscapes. Dat project houdt in dat bezoekers vanaf de panoramazaal van de toren, de transformatie van het landschap kunnen beleven, zo ziet men de onderwaterzetting tijdens WOI. Deze nieuwe digitale dimensie toont daarbij de sporen die eerder onzichtbaar bleven”, vertelt coördinator Peter Verplancke. “Dit is een interessante beleving voor het hele gezin.”

Gevelreiniging

Deze werken zijn veel ingrijpender dan die in de eerste fase die onder meer het vervangen van de terrastegels en de toegangsdeur naar het dakterras en dichtingswerken in de kruiskop van de toren omvatte. “Nu worden de gevels van de toren gereinigd, ontmost, hersteld en waterkerend behandeld, de afdekstenen op de terrassen worden hersteld of vervangen en eveneens van een waterkerende laag voorzien, de lager gelegen platte daken krijgen een nieuwe afdichtingslaag en het volledige buitenterras op de eerste verdieping wordt opnieuw afgedicht en krijgt waar nodig een nieuwe betegeling. Niet enkel de gevels en terrassen krijgen een restauratiebeurt, ook het buitenschrijnwerk in aluminium en hout wordt nagezien en hersteld of vervangen. En ten slotte staat ook het vernieuwen van de dichtingen en sluitingen van de ramen in de panoramazaal op de planning”, duidt directeur Peter Mouton.

2,1 miljoen euro

“De aannemer krijgt 180 werkdagen om de restauratie uit te voeren en uiterlijk 1 september 2025 moet het dossier helemaal zijn afgewerkt. De 84 meter hoge toren is heel vatbaar voor wind en het is daardoor vaak onmogelijk is om op die hoogte te werken.”

De kostprijs van deze werken bedraagt 2.140.448,87 euro, waarvan er iets meer dan de helft wordt gesubsidieerd, de rest komt uit eigen middelen. Heel belangrijk is dat de werking niet in het gedrang komt. Binnenin de toren blijft alles hetzelfde en de bezoekers kunnen vrij en veilig alles bezoeken. Er is extra ingezet op veiligheid zowel voor wie werkt aan de toren als voor de bezoekers. Zo komt er aan de trappen bij de ingang een tunnel waardoor men veilig bij de ingang geraakt. Iedereen is en blijft dus welkom.”