Tweede fase van werken Toeristenlaan, Barkenlaan en Jeanne d’Arcplein gaat van start in De Panne

De tweede fase van de werken voor de heraanleg van de Toeristenlaan, de Barkenlaan en het Jeanne d’Arcplein is begonnen in De Panne. Daarbij worden de rioleringen en nutsvoorzieningen vernieuwd en de straten heraangelegd.

In een eerste fase, vanaf eind november, werd in de Barkenlaan tussen de Ollevierlaan en J. Demolderlaan de parkeerstrook uitgebroken om nieuwe nutsleidingen aan te leggen en infiltratierioleringen te voorzien. De bestaande rioleringen blijven behouden voor de afvoer van vuil water en worden waar nodig hersteld. Regenwater en afvalwater worden volledig gescheiden. Dit is ook het ideale moment om een nieuw wegdek aan te leggen. Daarbij worden de klinkers in de Barkenlaan opnieuw gebruikt. Waar mogelijk wordt er onthard en komt er extra groen. Ook de waterleidingen en openbare verlichting worden vernieuwd, en de elektriciteits- en datavoorzieningen worden onder handen genomen.

Op 4 januari is fase twee gestart. Die omvat het Jeanne d’Arcplein tussen de Prins Albertlaan en de Koninginnelaan en het kruispunt inclusief de Toeristenlaan. De kleiklinkers worden gereinigd en voorzichtig verwijderd om ze te recupereren in de Barkenlaan. Dan volgt de uitbraak van de fundering en het plaatsen van minderhinder-steenslag, om de toegang tot de huizen te blijven garanderen voor voetgangers. Wagens hebben sinds 8 januari geen toegang meer. Aansluitend zullen de nutsmaatschappijen hun netwerken uitbreiden en/of vernieuwen. Eind januari wordt de groenzone rond het petanqueplein verwijderd en starten de rioleringswerken, waarna de bovenbouw wordt aangelegd. De voorziene einddatum van deze tweede fase is eind maart 2024.

Circulair gebruik

Burgemeester Bram Degrieck: “De renovatie van de Barkenlaan en het Jeanne d’Arcpleintje was nodig, want het wegdek ligt er slecht bij. We nemen de kans om de straat en het pleintje een nieuw elan te geven, door meer groen in de straat te brengen en nieuwe accenten te geven.”

Wim Janssens, schepen Openbare Werken: “In dit project recupereren onze technische diensten ook maximaal de ‘gewipte tegels’. Aannemer Debrabandere kan ze dan vakkundig terugplaatsen op een nieuwe, stevige ondergrond. Een mooi voorbeeld van circulair materiaalgebruik en zo behouden we het originele cachet van de straten. Rondom het Jeanne d’Arcplein komen nieuwe kleiklinkers en krijgt de groene rand nieuwe beplanting.”

De kostprijs bedraagt zo’n 1 miljoen euro (inclusief btw), waarvan Aquaduin 640.000 euro voor zijn rekening neemt.