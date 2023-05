Tweede Fairtrade avondmarkt met rijk aanbod en animatie

Na een eerste editie van de fairtrademarkt in 2019, toen de Kleine en Grote Dijk een Fairtradestraat werden, wordt op vrijdag 12 mei een nieuwe editie georganiseerd. Iedereen is welkom om van 18 uur tot 24 uur te genieten van de fantastische sfeer en de fijne producten van deze fairtradeavondmarkt in Diksmuide.

Het gebeuren is een samenwerking tussen stad Diksmuide, de inwoners van de straat onder wie Katleen Verhoest en Adam Verstraete, 4AD, de Wereldwinkel, Marc Vanblaere en vele anderen. Er zullen meer dan 60 standen aanwezig zijn met streekeigen, korte keten-, bio- en ecoproducten maar ook met handwerken zoals bijvoorbeeld macramé gebruiksvoorwerpen, kleding, pyrogravure, karikaturen en gezichten tekenen.

Animatie

Er is ook randanimatie voorzien. Zo treedt de dansschool op, is er straattheater en animatie en muziek bij 4 AD, … Het Kleine Begijnhof wordt herschapen tot een werelddorp met uitheemse producten en standjes.

De producenten die iedere week hun producten aanbieden in de Buurderij bij 4AD zullen bij 4AD raken en ook de klanten zullen vlot kunnen passeren.