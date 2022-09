Tweede editie Veloman Stratenloop vindt plaats op 17 september in Oekene

Op zaterdag 17 september gaat in het centrum van Oekene de tweede editie door van de Veloman Stratenloop. Vorig jaar mochten de organisatoren meteen 200 deelnemers verwelkomen tijdens de kidsrun, 5 en 10 kilometer stratenloop. Nu rekenen Sam Verstraete, Jochen Neyrinck en hun partners op meer, gezien ze nu ook opgenomen zijn in de kalender van Roeselare Loopt.

“Eigenlijk broedden we al enkele jaren op het plan om een eigen loopwedstrijd te organiseren”, opent Sam Verstraete, zaakvoerder van Veloman. “Toen de wielertoeristenwedstrijd wegviel uit het Gardeboe-programma op zaterdagnamiddag zagen we de kans schoon om met ons project uit te pakken. De inschrijvingen en de prijsuitdeling vinden plaats in de tent, de wedstrijd zelf loopt langs de vele Oekense mooie weggetjes.”

Steun aan vzw Kloen

“Er is opnieuw de kidsrun om 14 uur waarbij de kinderen enkel een waarborg van 2 euro betalen, de volwassenen op de 5 kilometer (15 uur) betalen 6 euro vooraf, het moment zelf 8 euro. Voor de lopers op de 10 kilometer (16 uur) komt daar telkens nog 2 euro bovenop. Daarvan gaat van elke deelnemer 2 euro naar het goede doel, namelijk naar de vzw Kloen. Vorig jaar hadden we over alle wedstrijden heen exact 200 lopers, er ging dus 400 euro naar de organisatie van Geert Deraeve.”

“Daarmee waren we natuurlijk uiterst tevreden, maar altijd wil je wel meer. Zeker nu we ook deel uitmaken van Roeselare Loopt. Een week voor de start hadden we 65 inschrijvingen, maar we merken wel dat er steeds later wordt ingeschreven. Het is vooraf nochtans 2 euro goedkoper en de eerste 200 inschrijvingen krijgen er ook een mooie goodiebag bovenop.”

Zowel Jochen als Sam zijn zelf ook fervente lopers. “Mijn carrière is nochtans in het wielerpeloton begonnen”, gaat Sam verder. “Maar door tijdsgebrek ben ik afgehaakt en al snel volgden mijn eerste stappen in het loopcircuit. Een jaar later stond ik met Jochen op het podium en uit die vriendschap is nu zelfs al een eigen wedstrijd gegroeid.” (SBR)