Tweede editie van Ruislé Peirdekoers op 18 augustus: “Samenwerking met KLJ”

Op vrijdag 18 augustus vindt de tweede editie plaats van ‘Ruislé Peirdekoers Kortebaan’, deze keer in samenwerking met KLJ Ruiselede.

De eerste editie van ‘Ruislé Peirdekoers Kortebaan’ werd vorig jaar een groot succes en een vervolg liet zich raden. Voor de editie van dit jaar wordt voor het eerst samengewerkt met KLJ Ruiselede. “Meer dan ooit een win-winsituatie met niets dan voordelen. Zo is de toegang volledig gratis en is er een afterparty met dj Onix, zanger Yves Seegers en Violinvasion”, aldus Francis Neirinck van vzw Ruislé Peirdekoers.

“Voor beide partijen een hele verandering. Voor de KLJ vindt de barbecue op een nieuwe locatie plaats. Niet meer in de Abeelstraat, maar wel op het ruime terrein aan de Oudleikestraat 10, quasi op de grens met Aalter. Voor onze vereniging maakt de koers nu deel uit van het kermisprogramma met half oogst.”

Schot in de roos

“Vorig jaar was de eerste editie een schot in de roos. Nu werken we samen met de KLJ. Toch wel kostenbesparend, want nu is er maar één feesttent nodig. Weliswaar een heel ruime van 1.700 vierkante meter. De toegang is gratis en de honderden mensen die jaarlijks op de KLJ-barbecue aanwezig zijn, krijgen nu een gratis spektakel er bovenop. De ‘Peirdekoers Kortebaan’, op een recht stuk van circa 280 meter, in sulky’s en draf, is een competitie met poules, zodat we finaal een eindwinnaar kennen. De inbreng van paarden en jockeys uit Nederland zal nog meer doorwegen”, weet Francis nog te melden.

“We starten om 16.30 uur met races voor mini-paarden. De eerste koers is om 17 uur en dan gaat het non-stop door tot 20.45 uur voor de grote finale, meteen gevolgd door de prijsuitreiking. Zestien paarden zullen de hele namiddag in actie treden. De koersen zullen permanent te volgen zijn op grote schermen via een drone die live beelden zal registreren. Deze meeting maakt eigenlijk deel uit van een dubbel event. Deel twee vindt in september plaats in Brussel”, zegt Francis Neirinck tot besluit.

Goed doel

Nu al staat vast dat de organisatoren een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel. Zo wordt 1.250 euro geschonken aan afdeling De Haard van wzc Sint-Jozef en 1.250 euro aan het Sociaal Huis.

Het terrein aan de Oudleikestraat is de twee daaropvolgende dagen ook nog de place to be voor het jaarlijks KLJ-kermisweekend. (Roland Van de Steene)