Tweede editie van Preshoekbosloop lonkt naar recreanten en hardlopers

De tweede Preshoekbosloop wordt op zondag 1 mei georganiseerd in Marke. Het is een fun run, met voor wie wil hier en daar een Strava-element.

Vorig jaar werd in een week tijd nog de eerste Preshoekbosloop georganiseerd. “Lopen is in, want in vijf dagen kwamen er 276 inschrijvingen. De deelnemers mochten toen per tijdslot maar met vier mensen samen starten.”

“Natuurlopen zijn een hype”, aldus Romain Ossieur (71) van AtletiekBeweging Marke (AB Marke), die samen met vijf mensen uit een werkgroep medeorganisator is van de Preshoekloop. “Velen lopen graag in de natuur en genieten ervan, maar ze zien het lopen van wedstrijden niet zitten. Onze Preshoekbosloop van 1 mei is een natuurlijke bosloop. Het is een recreatieve run. Er wordt dus niet voor een plaats gestreden.”

Strava-elementen

Er is keuze tussen drie afstanden: 7, 14 of 21,5 kilometer. De looproutes zijn met gekleurde pijlen gemarkeerd en voor de lopers is er per afstand een kleurenband. “In die drie afstanden zitten Strava-segmenten. Zo is er in de 7 kilometer één stuk van een kilometer dat kan ingelast worden als wedstrijd voor wie op Strava zit, op de 14 kilometer zijn er twee stukken, en tijdens de langste loop zijn er drie.” Die 21,5 kilometer loopt ook langs de Leie, door natuurgebied ‘t Schrijverke.

Er wordt gestart aan het clubhuis van het sportcentrum aan het Olympiadeplein. Wie 21,5 kilometer loopt, start om 10 uur; de 14-kilometerlopers starten om 10.20 uur, de 7-kilometerlopers om 10.40 uur. Er zijn respectievelijk drie, twee en één bevoorradingen.

Bedrukt T-shirt

Inschrijven vooraf is het interessantste. De eerste 500 deelnemers die ten laatste op zondag 24 april inschrijven, krijgen een bedrukt T-shirt. De maat moet vooraf bij inschrijving en betaling opgegeven worden. De voorinschrijvingen staan open tot woensdag 20 april, via www.abmarke.be.

Wie online inschrijft, betaalt 12 euro voor de 7 kilometer en 14 euro voor de andere twee afstanden. Op de dag zelf betaal je 17 euro. Deelnemers krijgen een goodie bag. Er is wasgelegenheid in de sporthal. (EDB)