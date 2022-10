Tweede editie van Kiwanis Wine voor het goede doel

Op zaterdag 15 oktober organiseert Kiwanis Oostende Noordzee de tweede editie van Kiwanis Wine, een wijndegustatie. Het evenement maakt deel uit van verschillende andere evenementen, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Negen lokale wijnleveranciers laten de aanwezigen kennis maken met hun beste wijnen. Primeurs Achiel is er dit jaar bij met een assortiment uitzonderlijke Spaanse delicatessen. De tweede editie van ‘Kiwanis Wine’ heeft plaats in de BMW garage Verhelst in de Joseph Plateaustraat.

De leden van de serviceclub zetten zich al 50 jaar in om de maatschappij mooier te maken. Dat doen ze specifiek door jongeren een beter leven te geven, steun te geven waar het kan, en ervoor te zorgen dat jongeren de toekomst sterker tegemoet gaan. Jaarlijks slagen ze er zo in door via allerlei activiteiten 30.000 euro te schenken aan goede doelen. Zo werd er vorig jaar ruim 36.000 euro uitgedeeld aan een vijftiental organisaties, waarvan het merendeel in regio Oostende.

Het event gaat van start om 15 uur en duurt tot 21 uur. Toegangskaarten kosten aan de deur 5 euro, maar via een van de leden kan je als relatie, vriend of sympathisant, de kaarten gratis krijgen. (JRO)