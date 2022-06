Tweede editie van Digital Entertainment Festival UNWRAP. komt eraan: “Ambities van Kortrijk Gamingstad worden weerspiegeld in dit festival”

13 en 14 oktober brengt UNWRAP. voor de tweede keer de entertainmentindustrie samen om de toekomst van games, muziek, film, media en bovendien het onbenutte potentieel van hun crossovers te verkennen. Op het tweedaagse festival zijn er dit jaar meer inspirerende sprekers, meer zalen, meer bezoekers en meer diversiteit. Er komt daar bovenop nog een extra track om investeerders en studio’s samen te brengen.

De Kortrijkse regio profileert zich als hotspot voor alles wat met gaming te maken heeft. Met de opleiding Digital Arts & Entertainment (DAE) aan Howest heeft de regio dan ook goud in handen. Howest werd al meermaals verkozen tot beste game development school ter wereld, vorig jaar nog sleepten ze de prestigieuze titel voor de derde maal in de wacht. De opleiding speelt een essentiële rol in de Belgische game-industrie.

“De ambities van Kortrijk Gamingstad worden weerspiegeld in dit festival. We willen met onze partners het potentieel van de regio voor de entertainmentindustrie in de verf zetten, met een grote focus op het aanwezige talent. UNWRAP. wil een plek zijn waar verschillende entertainmentsectoren elkaar ontmoeten. Door bruggen te bouwen creëren we tal van nieuwe mogelijkheden voor de huidige en toekomstige producenten. Hierdoor gaan meer kwalitatieve jobs in eigen regio ontstaan, waardoor we het in Howest DAE gecreëerde talent meer in eigen streek kunnen houden”, zegt Rik Leenknegt, directeur DAE Howest.

Net als vorig jaar ligt het zwaartepunt van UNWRAP. bij de UNWRAP Conference. Op Kortrijk Weide worden op vier locaties veertig sprekers ontvangen uit binnen- en buitenland. Met de UNWRAP Career Fair willen de organisatoren DAE-alumni met jaren ervaring in het buitenland terug naar de regio krijgen en een plek zijn waar hoogopgeleid talent en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Met de Investor Track kunnen startups voor een selecte groep investeerders en industrie-captains hun concept pitchen. En het zou geen festival zijn zonder de mogelijkheid om games te spelen en te genieten van muziekoptredens.