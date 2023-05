Tweede editie van de boerenmarkt op zaterdag 13 mei in Avelgem

Na een succesvolle editie vorig jaar organiseert de gemeente Avelgem een tweede editie van de boerenmarkt. Deze duurzame markt staat in het kader van ‘de Week van de Korte Keten’. Je zal er kunnen genieten van lokale verse producten rechtstreeks van de lokale boer of producent.

De markt gaat door van 14 uur tot 19 uur in het centrum van Avelgem. Namelijk in de Kerkstraat en op het hof van een authentieke hoeve in de straat, zelf dit maakt de landbouwsfeer helemaal af. De straat zal voor de gelegenheid ook verkeersvrij zijn zo kan iedereen veilig de markt komen bezoeken. Op de boerderij zelf zullen er kinderspelletjes zijn waar de allerjongsten de boer in zichzelf kunnen zoeken.

Op de boerenmarkt zal je dus een groot aanbod van streek- en seizoenproducten kunnen ontdekken. Alle producten hebben de kortste weg afgelegd van bij de boer of producent rechtstreeks naar de markt. Je zal er een stukje Avelgemse perentaart kunnen proeven of een hoeve-ijsje en nog veel meer specialiteiten van de regio.

Nog meer divers aanbod

Volgens de schepen van economie Caroline Valck hebben de gemeentemedewerkers hun best moeten doen om mogelijke standhouders te vinden met verschillende producten. Doordat het de Week van de Korte Keten is, hadden de lokale boeren of producenten het al heel druk. Door het koude weer dit jaar zijn er ook verschillende producten wat later. “Toch is het dit jaar gelukt om een nog meer divers aanbod te hebben dan vorig jaar op de boerenmarkt”, voegde Caroline Valck nog toe. Ze hoopt ook dat de boerenmarkt een jaarlijks evenement zal worden om de lokale boeren en producenten te versterken. (TB)