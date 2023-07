Tweede editie Kotjesfeesten in Vladslo

De tweede editie van de Kotjesfeesten in Vladslo vindt plaats op zondag 23 juli vanaf 12 uur. Eten, muziek, tentoonstelling en folklore staan op het programma.

“Vorig jaar konden we rekenen op een 200-tal mensen die aanschoven voor de maaltijd met daarbij nog eens een 100-tal die in de namiddag langskwamen”, vertelt voorzitter Danny De Keyser. “Een heel geslaagde eerste editie dus. Dit jaar hopen we zeker op evenveel enthousiaste bezoekers. Op het menu staat beenham met frietjes en groenten met een consumptie inbegrepen, wat voor de volwassenen op 20 euro en voor de kinderen op 10 euro komt. Daarnaast zijn er vanaf 14 uur optredens van Wendy Servaes, Nico De Buck en Michael Angelo. “Dit jaar is er ook een stukje folklore te zien: een dorsmachine uit de jaren 60 zal in werking zijn met echte ‘schoven tarwe’.” De machine kwam 30 jaar niet buiten. “3.000 kilogram schoven worden ter plaatse gedorst en in balen stro geperst”, vertelt eigenaar van de machine en bestuurslid van het feest Eric Vansteelnlandt.

Reserveren

Voor de jongsten is er een springkasteel voorzien en in de tentoonstelling wordt de historiek van de Kotjes verder uitgebreid. Kaarten voor het eetfestijn reserveren kan via kotjesfeesten@hotmail.com of bij Filip Denblyden op 0498 57 39 98, Marc Deprez op 0474 89 33 63, Franky Vanoverbeke 0491 36 19 34 en Eric Vansteelandt 0476 98 18 39. De kotjesfeesten vinden plaats op de site van interieur De Keyser in de Wijnendalestraat 185A in Vladslo. (ACK)