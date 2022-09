Tweede editie Kortrijks kampioenschap manillen

Op 29 oktober zal voor de tweede maal het Kortrijks Kampioenschap manillen plaatsvinden in het OC De Wervel in Bellegem. De eerste editie dateert al van 2019 en werd toen gewonnen door Thierry Deblauwe uit Aalbeke. De inschrijvingen lopen af op 9 oktober.

Door het succes van de eerste editie kwamen de kriebels voor een tweede versie al snel naar boven. “We hadden maar liefst 120 deelnemers. Dat overtrof ruimschoots onze verwachtingen. De inschrijvingen voor dit jaar zijn nog maar een aantal weken open en we hebben al meer dan 70 inschrijvingen”, klinkt het enthousiast bij de organisatie. Het Kortrijks kampioenschap is er gekomen na de positieve ervaringen bij het Belgisch kampioenschap waaraan de organisatoren eerder deelnamen.

“We wilden iets kleinschaliger en plaatselijk organiseren dus hebben we nagedacht en sponsors gezocht. Dankzij deze laatsten kunnen we alles heel democratisch houden en de drempel laag leggen”, legt Bruno Casier uit.

Individueel

“Onze bedoeling is in de eerste plaats om mensen samen te brengen en een fijne dag te bezorgen. We willen jong en oud warm maken en warm houden voor de kaartsport.”

Wie deelneemt zal volgens de keuze van de computer ingedeeld worden in groepjes van vier aan een tafel en telkens individueel spelen. “Het is de bedoeling dat je tegen iedereen aan je tafel hebt gespeeld en op die manier gaan we gaan elimineren. Uiteindelijk komt de winnaar naar voren die een beker mag meenemen naar huis”, aldus Casier.

Prijzenmand

De winnaar en verliezende finalisten krijgen ook nog een prijzenmand in natura en een prijs van stad Kortrijk. “Het loont echt de moeite om je in te schrijven en je kunsten te tonen want wie weet word jij de nieuwe winnaar van het Kortrijks kampioenschap manillen”, aldus nog Casier. (TV)