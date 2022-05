Tweede editie BK biatlon voor politiediensten verwelkomt maar liefst 100 deelnemers

Zo’n honderd deelnemers van politiezones verspreid over het hele land verschenen dinsdag aan de start van het Belgisch kampioenschap biatlon voor politiediensten. De wedstrijd vond plaats in het militair kamp van Lombardsijde.

Twee kilometer lopen over enkele duinenpaadjes om daarna in een openluchtschietstand met een dienstwapen twee keer zes patronen af te vuren. Daarna opnieuw twee kilometer lopen en zes patronen schieten en afsluiten met opnieuw een loop van twee kilometer: de deelnemende politiemensen moesten uit hun pijp komen tijdens het Belgisch kampioenschap biatlon. Een biatlon is eigenlijk een langlaufwedstrijd waarbij de deelnemers op bepaalde punten moeten geweerschieten op een doel. Voor politiediensten werd het langlaufen vervangen door lopen. De organisatie van het BK biatlon is in handen van politiezone Middelkerke met ondersteuning van de Belgische Politiesportbond.

“Het biatlon is enkel toegankelijk voor politieambtenaren”, zegt Koenraad Vanhove, hoofdinspecteur en diensthoofd interventie bij politiezone Middelkerke. “Het is een uniek gegeven, want er is geen enkele andere politiebiatlon in ons land. In totaal wordt er 6 kilometer gelopen en 24 keer gevuurd. Daarvan wordt de totale tijd genoteerd en wordt de nodige straftijd genoteerd. Diegene met de beste tijd is Belgisch kampioen.”

Er waren deelnemers uit verschillende politiezones, waaronder Middelkerke, Oostende, Aalst, maar ook uit Wallonië. Politiezone Middelkerke hecht groot belang aan het sporten. “Een sportieve politie-inspecteur heeft alleen maar voordelen”, zegt commissaris Kris Daels van politiezone Middelkerke. “Net daarom vinden wij sporten heel belangrijk. We proberen onze mensen op allerlei manieren te stimuleren om aan sport te doen en de organisatie van het BK biatlon voor politiediensten is daar een van.”

Uiteindelijk kan er maar een de winnaar zijn per categorie. Bij de heren -40 jaar trok Alain C. van de Federale Politie SCD Oost-Vlaanderen aan het langste eind. Bij de dames -40 jaar was dat Kimberly L. van politiezone Midow. Bij de heren +40 jaar zette Bart D. van politiezone Oostende de beste tijd neer en bij de dames was Joke D.V. van de federale politie CSD Oost-Vlaanderen de beste.