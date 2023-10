Tweede avondvullend Flandriens-programma van WestCast met pakkende verhalen van sporters

Vorig jaar spanden drie Moorselenaren samen voor de eerste keer ‘Flandriens uit het dorp’, een avond over sport uit de regio, met focus op wielrennen. Dit jaar gaan ze voor ‘Flandriens van de sport’ en laten atleten aan het woord uit zaalsporten, atletiek en verschillende buitensporten.

“Vorig jaar was een succes en we beslisten een nieuwe vzw Westcast te starten”, vertelt Wim Vandoorne, een van de drie. “Een van de initiatieven werd de podcast In Skum en Zwjèt, met verhalen over West-Vlaamse sporters en hun leven naast de sport. En al vlug beslisten we een tweede avondprogramma samen te stellen, maar we kozen daarbij voor een bredere aanpak.”

Paralympiër

“Niet enkel het wielrennen komt aan bod, maar we hebben nu bijvoorbeeld al Yoica De Kock. Zij kreeg als wielrenster een heel zwaar ongeval, revalideerde en streeft nu als paralympiër haar Olympische droom na. Jelle Sinnesael was volleyballer en jarenlang het boegbeeld van Decospan VT Menen. Laure Flamant volleyt voor de nationale ploeg, werd kampioen met VDK Gent, en speelt nu bij Bevo Roeselare. Zij komen allebei uit Wevelgem. Ook Warre Vangheluwe, winnaar van Gullegem Koerse en neoprof bij Soudal-Quickstep, is van de partij. Voetbal mocht niet ontbreken, met Kristof D’Haene (ex-KVK), Broos Verlinde (SV Moorsele) en Maxim Vandamme (trainer WS Lauwe). G-sport krijgt zijn plaats met Wim Decleir (handbiker), Vincent D’Hondt (g-darts), Moorselenaars Artuur Dumont (hockey) en Cisse Vandenbulcke (wielrennen), en – een beetje als top of the bill – ex-sportman van het jaar Frederik van Lierde (triatlon).”

De humoristische noot komt van Karel Declercq, vader van wielrenner Tim en Benjamin, en vooral bekend van zijn optredens en typetjes op de radio. De presentatie is in handen van mede-organisator Christophe Dupont. Plaats van gebeuren is oc De Stekke, op vrijdag 13 oktober om 19.30 uur. Tickets van 10 euro koop je via vandoorne.wim@telenet.be of 0473 93 90 82, www.myticketshop.be, of in café De Kroone in Moorsele. Tickets aan de deur – indien nog beschikbaar – kosten 12 euro. (HV)