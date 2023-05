Tweede 1 Mei Optocht in Kortrijk die inzet op verbreding is een schot in de roos

Voor het tweede jaar op rij organiseerde het 1 Mei Comité een 1 Mei Optocht in Kortrijk. Er werd verzameld op het Volksplein. Daar waren enkele toespraken en een streepje muziek.

De toespraken hadden het over de herverdeling van de rijkdom met tax the rich, een betaalbaar leven: blokkeer de voedsel- en energieprijzen, het recht op betaalbaar wonen en over een systeemverandering, geen klimaatverandering. Gastspreker Eddy Van Lancker, voormalig federaal secretaris van ABVV had het over solidariteit. “Het 1 mei-feest is niet enkel een feest, het is ook het feest van de solidariteit. Dat moet op deze dag centraal staan, er moet ook ruimte zijn voor acties, laten we daar ook bij stilstaan”, duidt hij. Pierre, een Fransman, kwam getuigen over solidariteit in het Noorden van Frankrijk. “Wij staken tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron, die de pensioenleeftijd op 64 wil brengen. Hij deed het zelfs illegaal door het parlement buiten spel te zetten. mensen hebben recht van werken, maar ook recht van staken. Zeker ook als het om lonen gaat: zo is er een textielfabriek waar vrouwen werken die in 40 jaar geen opslag hebben gekregen. Al jaren worden beetje bij beetje onze sociale verworvenheden afgenomen. Wat minder pensioen hier, wat minder personeel daar. Wat langer werken, wat harder werken. Zo gaat het al jarenlang. Ondanks de technologische vooruitgang. Het is tijd om dat halt toe te roepen. “

Jeremie Vaneeckhout, nationaal covoorzitter van Groen en David Wemel, fractieleider van Groen in Kortrijk, tekenden ook present. © JVGK

Daarna trok de kleurrijke betoging richting centrum. Er namen ruim 200 mensen deel aan de optocht. Het 1 mei-comité bestaat uit de Unie der Zorgelozen, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, Masereelfonds Kortrijk, Achturencultuur, jeugdhuis The Pit’s, PVDA Kortrijk en andere sociaal, syndicaal en politiek geëngageerde mensen. Hun motto: honderden mensen verzamelen onder de noemer ‘Doe mee voor een solidaire samenleving’.

Over de middag was er een barbecue en animatie met een heus kinderdorp en een grimestand van Yoetz. Elise mocht zich laten schminken van haar mama Virginie. “Ze doet dit graag, voor haar is dat amusement”, getuigt Virginie. “Het is goed dat het 1 mei-feest voor iedereen is, ook voor kinderen, en dat er uiteraard ook aandacht is voor werk, gelijke kansen voor iedereen en acties om mensen te helpen waar het kan, en acties tegen de dure energieprijzen. Zulk feest rond solidariteit moet er zijn, dat is belangrijk.”

© JVGK

Na de barbecue of een hapje in het eetdorp met frietjes, hamburgers en wereldkeuken, kon men genieten van optredens van onder meer The Ed Sullivan Quartet, Sandinistas!, Isolde Lasoen en NAFT.