Tweedaagse geeft 2.500 euro aan vzw Ultrakid Johannes

De organisatie van de Tweedaagse Voettocht heeft een cheque van 2.500 euro geschonken aan de vzw Ultrakid Johannes. Die vzw werd in het leven geroepen om de sportieve uitdagingen van de Blankenbergse Johannes Balbaert mogelijk te maken, en andere jongeren met een beperking de mogelijkheid te geven om samen te sporten. De schenking is voor de vzw bijzonder welkom, omdat het materiaal waarmee Johannes sport niet goedkoop is. Op de foto zie je hem met zijn ouders, enkele leden van het bestuur van de Tweedaagse, en burgemeester Björn Prasse en schepenen Kathy Kamoen en Mitch De Geest. Meer info: www.ultrakidjohannes.be (WK/foto WK)