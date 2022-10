Twee zilveren werkstukken uit 1902 teruggevonden: “Nog gebruikt voor de sjah van Perzië in 1905”

In het stadsmuseum wordt de rijke geschiedenis van de Oostendse hotelschool getoond. Naar de twee zilveren pronkstukken werd jaren gezocht. Cultuurschepen Bart Plasschaert : “Deze keren terug naar de school.”

De Oostendse hotelschool heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de jaren 1930. In een expo in het Stadsmuseum wordt dat getoond. Daarover lees je hier meer. Samensteller en oud-leerkracht Serge Van Daele is erg blij dat er ook zilveren werkmateriaal kan getoond worden onder vorm van een eendenpers en een voorsnijwagen. De stukken waren jarenlang spoorloos.

“Toen in de jaren ’50 een nieuwe stedelijke hotelschool werd gebouwd vlakbij het station, heeft het stadsbestuur dat gesteund met de schenking van materiaal. Onder meer met twee zilveren stukken, afkomstig uit het vroegere Royal Palace Hotel (op de Zeedijk). Ze werden destijds geschonken door burgemeester Adolf Van Glabbeke, die ook aan de basis lag van de oprichting van de school in 1938.”

Sjah van Perzië

Serge Van Daele : “Het gaat om een chariot à découpage of voorsnijwagen die werd gebruikt om aan tafel stukken te versnijden en een eendenpers waarmee karkassen van eenden of kreeften aan tafel werden geperst. Met het vocht werd dan aan tafel een bereiding gemaakt. De stukken dateren van 1902 en werden nog gebruikt voor de sjah Van Perzië bij zijn bezoek aan Oostende in 1905 om hem eten te serveren.”

Leerlingen van de Hotelschool met de zilveren voorsnijwagen. © EFO

“In de hotelschool werden ze gebruikt voor demonstraties en ik zelf heb nog met de eendenpers bereidingen gedemonstreerd voor leerlingen. Het waren echte pronkstukken die altijd aanwezig waren in de school. Een tiental jaar terug kwam er een antiquair die de voorsnijwagen voor een enorme geldsom wou kopen. Het zilverwerk interesseerde hem niet, want hij wou het stuk enkel voor de poten van olifantenhout die nu niet meer gemaakt worden maar waar de rijken der aarde figuren uit lieten kappen.”

Verdwenen

Maar toen de heem- en geschiedkundige kring De Plate de expo samenstelde bleken de twee zilveren stukken spoorloos. Navraag bij de stadsdiensten en een brief en oproep van de cultuurraad leverden geen resultaat op. Intussen gonsde het al jaren van geruchten over waar de twee waardevolle zilveren stukken waren : gestolen, gekocht bij een Brugse antiquair of in gebruik bij een Oostendse horeca-zaak. Ze werden immers opgehaald door de stadsdiensten valk voor de afbraak, maar sindsdien ontbrak elk spoor. Pas na erg lang aandringen vond de stad ze terug in de Venetiaanse Gaanderijen.

Mooi gebaar

Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) : “De stukken zijn stadseigendom en werden, samen met kunstwerken die werden ondergebracht in onder meer Mu.Zee, een vijftal jaar geleden weggehaald omdat de school zou gesloopt worden. Er doen veel verhalen de ronde over wat er mee gebeurde, maar ze waren al die tijd in ons bezit. Er werd goed voor gezorgd, maar we konden ze niet meteen lokaliseren. Ze zijn nu terecht en dat is het belangrijkste.”

“Dat ze hier kunnen getoond worden, is een goede zaak. Maar dit didactisch erfgoedmateriaal hoort na de expo niet thuis op een zolder of in een kelder om stof te vergaren. Het zou het best tot zijn recht komen in de school zelf, de opvolger van de stedelijke hotelschool, de Foodbox van het GO!. We zullen het in bruikleen geven aan hen, want deze absolute pronkstukken moeten getoond worden.”

De expo ’85 jaar hotelschool Oostende’ is te bekijken tot 15 mei in het stadsmuseum in de Langestraat 69.