Twee wielerwedstrijden tijdens vijfdaagse Torhout-kermis

Van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 augustus wordt in het Torhoutse stadscentrum kermis gevierd. Op zaterdag heeft de feestelijke opening plaats met om 20 uur de kermisworp vanuit het Huis Bekaert op de Markt. Daar kan er gegrabbeld worden naar foortickets en voetballen.

Op zondag vanaf 12 uur is er de derde interculturele picknick van de plaatselijke afdeling van Hart Boven Hard. Het gaat om een grote buurtpicknick in het stadspark nabij het stadskantoor. Inschrijven is niet nodig en deelnemen voor iedereen gratis.

Funkoers en interclubwedstrijd

Op maandag om 19 uur organiseert wielerclub De Rozeveldvrienden de Torhoutse Funkoers, een wielerwedstrijd voor Torhoutenaren en leden van Torhoutse verenigingen. De start en aankomst van het lusvormige parcours van 2 km bevinden zich ter hoogte van de zwembadparking aan de Bruggestraat. De koers duurt een uur plus een ronde.

Op woensdag is er in de voormiddag de kermismarkt en om 14 uur de Grote Prijs Stad Torhout, een interclubkoers voor Elite 2 en U23, georganiseerd door KVC Ichtegem Sportief. De officieuze start heeft om 14 uur aan het stadskantoor plaats, de officiële start aan de flitspaal in de Keibergstraat. De aankomst is aan het station voorzien. Na de startronde van 11,6 km dienen er nog negen ronden van 14,5 km afgelegd te worden. In totaal is de wedstrijd dus ruim 142 km lang.

Diezelfde woensdag om 22 uur wordt de kermis afgerond met een kleurrijk vuurwerk. Uiteraard staan er de hele periode tal van foorattracties opgesteld.