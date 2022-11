Twee West-Vlaamse finalisten grijpen naast titel van Eerste Kok van België

Op zondag 20 november vond de finale van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2023’ plaats in de Gentse Flanders Expo. West-Vlamingen Diego De Baerts en Thomas Dejonckheere, konden de prijs niet verzilveren. Thomas Dejonckheere (32), chef van Mania-k Rooftopbar, behaalde er een knappe derde plaats. “Ik stond zot van de stress, maar ben ongelooflijk blij met mijn prestatie.”

Club Prosper Montagné, de vzw die de grootste namen binnen de culinaire beroepen verenigt, organiseerde al voor de 70ste keer de wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Tijdens die prestigieuze wedstrijd neemt jong talent uit de Belgische gastronomie het tegen elkaar op. Vanmiddag vond de eindronde plaats in Flanders Expo in Gent.

Hard gewerkt

Thomas Dejonckheere (32), chef van Mania-k Rooftopbar, moest in de finale opboksen tegen private chef Diego De Baets (41) uit Sint-Kruis Brugge, Cedric Van der Elst (24) van restaurant Sir Kwinten in Lennik en Piet Vande Casteele (24) van Duchateau Catering in Deinze. Die laatste wist de wedstrijd te winnen. Thomas keerde huiswaarts met brons.

“Ik stond zot van de stress, het is een gevoel dat je moeilijk kan beschrijven”, reageert de jonge chef. “Maar ik ben enorm blij met die derde plaats, het was een heel toffe ervaring. Het voor- en hoofdgerecht bereiden verliep vlekkeloos, maar bij het dessert geraakte ik in tijdnood. Toch kreeg ik het samen met mijn souschef Louise Masselin net op de valreep klaar. “Ik heb nog nooit in een sterrenzaak gewerkt en was dus de underdog tijdens de finale. Om dan derdes te worden stemt mij heel content. Louise en ik hebben er de voorbije maanden hard voor gewerkt.”

Diego De Baerts

Piet Vande Casteele, chef-eigenaar van Duchateau Catering in Deinze, heeft de titel van “Eerste Kok van België 2023” binnengehaald. Hij haalde het zondagmiddag van de andere drie finalisten tijdens de 70ste editie van de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné. De prijs voor “Beste Keukencommis” ging naar Marie-Louise Desplenter, die Vande Casteele bijstond.

