Twee weken nivelleringswerken op strand van Knokke-Heist na aanhoudend stormweer

Het woelige weer van de voorbije weken heeft zijn sporen nagelaten op het strand van Knokke-Heist. Daar is de gemeente gestart met nivelleringswerken die twee weken zullen duren. En dat is uitzonderlijk in deze periode van het jaar.

Kliffen in Bredene en Blankenberge, werken op het strand van Oostende om de strandcabines terug bereikbaar te maken en dus ook in Knokke-Heist werd het strand getroffen door de hevige westenwind van vorige week. “Daarom zijn uitgebreide nivelleringswerken nodig”, laat het gemeentebestuur weten. “Hiervoor doen onze technische medewerkers beroep op drie wielladers, aangevuld met externe hulp van de firma Aertssen.”

Oproep

“De strandlijn opnieuw gelijktrekken is een omvangrijke taak die ongeveer twee weken in beslag zal nemen. Veiligheid staat voorop tijdens deze werkzaamheden. Het gemeentebestuur doet dus een oproep naar alle strandbezoekers en standconcessies om geduldig en voorzichtig te zijn terwijl onze medewerkers aan de slag zijn. Verder wil Knokke-Heist nogmaals zijn medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens de werken. Door de aanhoudende wind hebben zij dit jaar al meermaals extra moeten uitrukken om het strand opnieuw in optimale staat te brengen”, klinkt het nog. (MM)