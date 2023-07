Twee weken IJzerfun opnieuw van start: “Wie vindt onze schat in de zandbak?”

Voor de vierde keer is het 16 dagen durende zomerevent IJzerfun in Roesbrugge van start gegaan. Net zoals vorige jaren kun je op IJzerfun terecht voor heel wat leuke activiteiten of een boottochtje op de IJzer.

“Zaterdagavond stond de openingsavond op het programma. Iedereen was welkom. Het stadsbestuur van Poperinge, de buurtbewoners en de sponsors werden ook uitgenodigd. We vinden het belangrijk om alle mensen die ons evenement steunen, eens extra te bedanken. Zonder de steun van hen zou IJzerfun niet hetzelfde kunnen bieden”, zegt voorzitter Achim Maes.

Boottochtje

Net zoals vorige jaren kun je op IJzerfun terecht voor een boottochtje op de IJzer. Tussen 13 en 18 uur kun je er voor 10 euro per volwassene en 5 eur per kind jonger dan 12 jaar een kano, kajak, sub of pedalo huren en een uurtje de mooie IJzer bewonderen. “Op het terrein naast de IJzer, kun je genieten van een ruime keuze aan hapjes en drankjes bij de verschillende foodtrucks. Het is er gezellig vertoeven in een uniek kader”, klinkt het.

Schattenjacht

“We hebben enkele nieuwigheden op de kalender geplaatst. Zo kun je bijvoorbeeld op woensdag komen proeven van een initiatie leeuwentoren, zijn er thema-avonden voorzien, een mini-doolhof en uiteraard heel wat leuks voor de kinderen. Vorig jaar was de grote zandbak een echte voltreffer. Daarom maken we hem dit jaar nog groter en wordt er een echte schattenjacht georganiseerd.”

De volledige activiteitenkalender kan je terugvinden op de Instagram– en Facebookpagina van IJzerfun. Tot en met 30 juli tussen 11.30 en 20 uur (22u op vrijdag en zaterdag).