Twee unieke dansvoorstellingen in het Sint-Andries ziekenhuis in Tielt

In het kader van de week van de amateurkunsten gaf “Euterpe danst” op zondag 7 mei twee dansvoorstellingen in het Sint-Andries ziekenhuis van Tielt.

Met hun unieke choreografieën en vloeiende bewegingen verrasten de danseressen van Euterpe-danst om 12.30 uur eerst de aanwezige bezoekers van het restaurant in het Sint-Andries ziekenhuis met een intieme dansvoorstelling. Een niet alledaagse gebeurtenis die alvast meer dan gesmaakt werd door de aanwezige bezoekers.

Alle dansstijlen

Bij aanvang van het bezoekuur mochten de dames onder leiding van Nancy Loosveldt voor een tweede maal het beste van zichzelf laten zien in de inkomhal van het ziekenhuis waar al ruim op voorhand mensen naar het beste plaatsje zochten. Gedurende de vijf nummers in een tijdspanne van 20 minuten maakte het publiek maar ook de gelegenheidsbezoekers kennis met alle dansstijlen die bij de dansschool aanbod komen.

“Echt leuk om in deze voor ons niet alledaagse setting een dansvoorstelling te mogen geven “ vertelt Nancy Loosveld die ook graag nog iedereen uitnodigt voor een van de voorstellingen naar aanleiding van het 35-jarige bestaan van Euterpe-danst, voorstellingen die doorgaan op 10 en 11 november in Theater Malpertuis. Kan je echter niet zolang wachten om de dames aan het werk te zien, zoek hen dan in de Kortrijkstraat tijdens de Tieltse Feesten of op hun toonmoment op 3 juni in Sporthal De Ponte.