Twee tweelingen geboren op Valentijnsdag in Brugse AZ Sint-Lucas

Valentijn bracht gisteren extra veel liefde in het AZ Sit-Lucas in Assebroek bij Brugge. Er werden maar liefst twee tweelingen geboren.

Alvast op de materniteit van AZ Sint-Lucas in de Brugse deelgemeente Assebroek was Valentijnsdag bijzonder vruchtbaar. Er werden niet één, maar twee tweelingen geboren. Liefde in het kwadraat dus.

“De eerste tweelingen werd al in de voormiddag geboren. Ralph kwam om 9.36 uur ter wereld en zijn zus Olivia om 9.37 uur. Zij zijn de eerste kindjes van Evelien Decloedt en Pieter-Jan Van Loo, die in Zedelgem wonen”, zegt vroedvrouw Joke Vandenbussche.

“Op de foto zien we Leen Grammens, die samen met haar partner Deborah Schuermans gisteren de trotse mama werd van de andere tweeling. Rechts op de foto zien we we Maeven, geboren om 13.19 uur en links Eilish, geboren om 13.23 uur. Dit gezin woont in de Beernemse deelgemeente Oedelem.”