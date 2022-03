Twee Tieltenaren met medisch materiaal naar grens Oekraïne: “Steun is echt enorm”

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Zo ook niet Tieltenaren Filip Ledoux (52) en Marc Wittevrongel (62), die besloten de handen in elkaar te slaan. Aanstaande zaterdag vertrekken ze met heel wat medisch materiaal richting het Poolse Lublin op de grens met Oekraïne.

“Het idee om iets te doen begon te broeden bij het zien van de beelden op de diverse mediakanalen. Ik vond het hartverwarmend om te zien op welke manier de Polen de buren uit Oekraïne opvingen. Ik wou niet gewoon opnieuw met de vingers zitten draaien, terwijl onze hulp in Oekraïne goed kan worden gebruikt”, opent Filip Ledoux, die samen met Marc Wittevrongel actief is binnen Rode Kruis Tielt. “Onze voorzitter Catharine Dehullu was meteen voor het idee gewonnen en we kregen van het Rode Kruis een budget om medisch materiaal mee aan te schaffen.”

Niet alleen het Rode Kruis zorgde mee voor de vorming van het budget. “Zo kregen we ook steun van Kiwanis, maar ook privépersonen deden hun duit in het zakje. Dit alles zorgt ervoor dat we op zes dagen over een budget beschikken van 7.500 euro, wat natuurlijk buiten alle verwachtingen is. De steun is echt enorm. Met dit budget kopen we zaken die we kunnen meenemen en dan vooral medisch materiaal en kindervoeding. Het budget dat we nu niet kunnen gebruiken, blijft op de rekening staan om te gebruiken wanneer er eventueel noden zijn als mensen naar hier komen.”

Tweede rit?

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, plaatste Filip Ledoux een bericht op zijn sociale media. “Ook daar waren de reacties buiten alle verwachtingen. We weten nu al dat we niet alle zaken zullen kunnen meenemen, waardoor een tweede rit richting Polen niet uitgesloten is.”

Op basis van een lijst die ze kregen van hun Poolse contactpersoon zullen ze het medisch materiaal meenemen. “Van het Sint-Andriesziekenhuis kregen we steriele velden, AT Medicals in Westmeerbeek schonk ons heel wat medisch materiaal… Een speciale vermelding willen we toch maken voor Apotheek Verfaillie uit Tielt die enerzijds heel wat zaken heeft gedoneerd en met onze financiële donaties hebben we daar ook heel wat medisch materiaal aangekocht.”

Hartverwarmend om te zien op welke manier de Polen de buren uit Oekraïne opvangen

Zaterdag vat hun tocht richting Lublin aan. “Vroeg in de ochtend vertrekken we gepakt en gezakt richting Lublin om daar zondag aan te komen. In Polen zelf hebben we twee contactpersonen die ons daar zullen opvangen. Dit zijn vrijwilligers die een klein depot hebben voor medisch materiaal. Dagelijks worden van daaruit materialen getransporteerd over de grens om direct te worden ingezet ten behoeve van de bevolking”, vertelt Filip Ledoux.

“Het is de bedoeling om er twee dagen ter plaatse te blijven, tenzij we ons nuttig kunnen maken. We weten ook niet wat ons te wachten staat”, vult Marc Wittevrongel aan.

Voorzichtig zijn

De lange autorit schrikt Filip en Marc niet af. “We maken al 25 jaar samen de dienst uit bij de 112 waardoor het wel vertrouwd zal aanvoelen om samen in de auto te zitten. We kiezen ervoor om richting Lublin te rijden, omdat we willen zeker zijn dat het materiaal toekomt op de juiste plaats en ook effectief wordt gebruikt.”

Ook over hun veiligheid zitten ze niet in. “De Russen zijn nog ver van de Poolse grens verwijderd dus over de reis maken we ons geen zorgen. Al zullen we toch wel voorzichtig zijn”, besluiten beide heren.