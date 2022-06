Twee slangen ontsnapt in Harelbeke, maar eigenaars stellen gerust: “Ze zijn absoluut niet gevaarlijk”

Woensdagnamiddag werd de brandweer opgetrommeld voor een merkwaardige zoekactie. In de Julius Sabbestraat kozen twee wurgslangen het hazenpad. De eigenaars stellen echter gerust. “Ze zijn absoluut niet gevaarlijk!”

Het waren de eigenaars zelf die omstreeks 13.30 uur alarm sloegen. “Ik merkte op dat ze niet meer in hun terrarium zaten en begon meteen te zoeken. Nergens waren ze te bespeuren dus zat er ook niet veel anders op dan de hulpdiensten te bellen. We begrijpen niet hoe dit is kunnen gebeuren, want we sluiten het terrarium altijd goed af.”

Hulpverleningszone Fluvia stuurde meteen een gespecialiseerde eenheid ter plaatse, maar die kon weinig soelaas brengen. “Alles wijst erop dat ze in de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur zijn gekropen”, klonk het nog bij de eigenaars, die hun naam liever niet in de krant zien verschijnen.

Koningspython © Merlijn Doomernik

“We zijn aan het verbouwen dus hebben ze meer dan voldoende gelegenheid om zich in die ruimtes te verstoppen. Voor ons zit er weinig anders op dan te wachten tot ze opnieuw tevoorschijn komen. We hebben een bak met muizen in onze living gezet in de hoop dat de geur beide slangen zal lokken.”

Geruchten

Al snel gonsde het van de geruchten dat één van de slangen gevaarlijk zou zijn, geruchten die het koppel meteen de kop indrukt. “Het zijn beiden pythons, dus niet giftig. Ze zijn ook beiden nog geen jaar oud en zijn dus relatief klein. Geen van de twee is alvast langer dan 40 à 50 centimeter. De slang met bruine kleur hebben we een drietal maanden in huis en is volledig handtam. Je kan die bij wijze van spreken gewoon optillen zonder problemen. De gele slang hebben we pas enkele weken en is nog niet handtam. Als ze zich in het nauw gedreven voelt dan zou ze misschien kunnen bijten, maar dat is vergelijkbaar met een speldeprik. Stel dat ze alsnog uit het huis zouden raken en iemand treft hen aan, dan is het gewoon een kwestie van ze niet aan te raken en ons te verwittigen.”