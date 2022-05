Twee reuzenkinderen gedoopt, vandaag folkloristische Tabaksstoet

Met twee jaar vertraging door de pandemie werd woensdagavond de tweeling Lyse en Medard gedoopt. De plechtigheid ging door op Place de l’Europe in het kermisvierend Wervicq-Sud.

Op 15 juli 2018 trad reus Sos den Blauwer tijdens de viering van 2050 jaar Wervik in het huwelijk met Turlutte uit de Franse zusterstad Wervicq-Sud. Het huwelijk werd voltrokken op de grensbrug over de Leie. Turlutte was toen al zwanger van een tweeling. De inwoners mochten de namen kiezen.

Corona zorgde voor uitstel maar nu werden beide reuzenkinderen éindelijk gedoopt. Er was vrij veel volk. Peter en meter zijn de ereburgers Josiane Vanhuysse en André Nollet die ook van de partij waren.

Na twee jaar niet omwille van de pandemie vindt de grensoverschrijdende folkloristische Tabaksstoet traditioneel op Hemelvaart plaats. De start is vandaag om 15.30 uur aan het Nationaal Tabaksmuseum.

De stoet is een organisatie van het comité Jehan van d’Helle uit Wervicq-Sud. Jehan van d’Helle leefde in de 16de eeuw en woonde op het kasteel Mariage op de Franse berg in Wervicq-Sud. In het kielzog van Christoffel Columbus trok hij naar Amerika en nam er tabakszaad mee. Hij verbouwde tabak rond zijn kasteel.

Deelname is er alvast van de Stadsharmonie Wervik en de Wervikse Reuzen. De belleman en de Tabaksfee en haar twee eredames tekenen ook present. Een blikvanger wordt alvast het percussie-ensemble DrumSpirt uit Dadizele.

Het wordt traditioneel een stoet met ook veel confetti en snoep. (EDB)