Twee panden in de Leiestraat worden afgebroken

In de drukke Leiestraat in Wervik zijn de afbraakwerken van twee woningen volop aan de gang. Doorgaand verkeer in deze straat met éénrichtingsverkeer blijft mogelijk. Er komt een nieuwbouw met vijf appartementen en een winkelruimte op het gelijkvloers.

De omgevingsvergunning werd afgeleverd aan de nv Invest Build. Het nieuwbouwproject vlak naast kapsalon Violette zal alvast zorgen voor een meerwaarde in die buurt. Een troef achteraan wordt het wonen aan de Leie. De afbraakwerken worden uitgevoerd door Derry Deprez uit Zonnebeke. Eerst werd begonnen aan de achterkant. (EDBW)