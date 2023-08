Twee nieuwkomers te bewonderen in het kasteel Ter Borcht tijdens Open Monumentendag

Op zondag 10 september is er opnieuw Open Monumentendag. In Meulebeke kan men dan tussen 14 en 17 uur twee nieuwe parels bewonderen in het kasteel Ter Borcht.

De oude sacristie is nu omgetoverd tot een toeristisch infopunt en in de kasteelkapel wordt de bezoeker ondergedompeld in een digitale, sterk visuele wereld dit door middel van projectie en audio in de ruimte.

Op 10 september opent Romeo Cantineau, de restaurantuitbater van La Rivée, de deuren van het kasteelrestaurant. Liefhebbers kunnen eveneens op 10 september een gratis gidsbeurt meevolgen doorheen het volledige kasteel. Inschrijven is niet verplicht.