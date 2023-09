Twee nieuwkomers en één vertrekker bij brandweer van Langemark-Poelkapelle: “We zitten op volle capaciteit”

Brandweer Langemark-Poelkapelle nam afscheid van Nick Hooreweghe, die naar Ieper verhuist en daar de brandweer zal versterken. Ieperling Alessio Debal (24) maakt dan weer de omgekeerde beweging. Samen met Björn Seymoens, die 25 jaar ervaring meeneemt van bij de brandweer van Ninove, zet hij de teller van het aantal brandweerlui op veertig.

Alessio Debal (24) is afkomstig uit Ieper, waar hij al 3,5 jaar bij de brandweer zat. “Samen met mijn vriendin Saïda Verfaillie waren we aan het zoeken naar een plek om ons nestje te bouwen en ons oog viel op een mooi huisje in Langemark”, vertelt Alessio. “Maar Langemark is niet volledig nieuw voor mij. De familie van mijn mama Marlina Demuynck is ook van Langemark. Beroepshalve ben ik beweegcoach, voor het bedrijf met dezelfde naam. Daarmee proberen we mensen die niet veel bewegen of niet sportief zijn te stimuleren om meer te bewegen. Zo leren we verantwoorde beweeggewoontes aan bij de mensen en helpen hen richting een gezondere levensstijl.”

Als kind wilde Alessio al brandweerman zijn. “Waarom ik bij de brandweer ging? Een beetje voor de uitdaging. Je weet nooit wat de volgende oproep zal zijn. Dat brengt soms wel wat adrenaline met zich mee, dat vind ik wel geestig. En vooral omdat je de mensen kan helpen in bepaalde situaties. Hier bij de brandweer van Langemark is het wel allemaal nieuw voor mij, maar ik zie het helemaal zitten”, zegt Alessio.

25-jarig jubileum

Björn Seymoens (48) komt uit het Oost-Vlaamse Ninove en verhuisde met zijn vriendin Caroline Vermeesch naar de Wilgenlaan. “Wij wilden een andere woning en Ninove is eigenlijk de rand van Brussel geworden. Financieel is dat niet meer haalbaar. Dus zijn we beginnen rondkijken en zo kwamen we uit in de Westhoek, waar je wel nog betaalbare, mooie woningen hebt. In Langemark vonden we ons gedacht, dus hebben we de stap gezet”, vertelt Björn, die al heel veel ervaring heeft bij de brandweer.

“Ik ben begonnen in februari 1998 en heb in de zone Zuid-Oost dus net mijn 25-jarig jubileum als brandweerman gevierd. Nu hoop ik hier nog vele jaren erbij te kunnen doen.”

Afscheid

“Het was toch een moeilijk afscheid van het vroegere brandweerkorps, waar er ook veel kameraadschap was. We hebben samen veel meegemaakt en dat schept natuurlijk een nauwe band”, vervolgt Björn.

“Ik heb geen seconde getwijfeld om na mijn verhuizing bij het brandweerkorps van Langemark-Poelkapelle te komen. Ik zou mijn leven niet kunnen voorstellen zonder de brandweer. Beroepshalve ben ik ook zelfstandig opleider in alles wat met brandbestrijding, EHBO, nood- en interventieplannen… te maken heeft, dus ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Een van de eerste dingen die ik deed toen we overwogen om naar hier te komen, was de personeelsdienst van zone Westhoek aanschrijven om te vragen of de mogelijkheid bestond om over te gaan naar de brandweer van Langemark. Dat werd positief beantwoord en zo was ik zeker dat Langemark mijn volgende thuis zou worden.”

Volle capaciteit

Er moest ook afscheid genomen worden. Nick Hooreweghe (36) kwam in 2008 bij het brandweerkorps van Langemark-Poelkapelle en neemt na 15 jaar afscheid omdat hij naar Ieper verhuist, waar hij ook zal toetreden tot het korps. “We zijn uiteraard heel dankbaar voor wat brandweerman Nick voor de brandweer betekend heeft, maar Ieper is ook niet zo ver en wellicht komen we elkaar nog eens tegen bij een gezamenlijke interventie”, zegt brandweercommandant Dominique Parmentier.

“Door de komst van Alessio en Björn zijn we nu met 40 brandweermannen. Daarmee zitten we op volle capaciteit, maar is het ook moeilijker om oefeningen te doen met het hele korps samen. Vandaar dat we recent beslist om het op te splitsen in kleinere groepen. Een viertal keer per jaar oefenen we wel nog met de hele groep samen.”

Lotjesverkoop

Ondertussen zijn de brandweerlui ook weer begonnen met het huis aan huis gaan voor de lotjesverkoop van hun tombola. “Mensen kunnen een lotje kopen voor één euro, of een heel boekje voor tien euro”, zegt Steve Platteeuw van de vriendenkring van de brandweer.

“De trekking is op 29 september en vanaf de zondag van het kermisweekend kunnen de mensen de prijzen komen afhalen. De uitslag van de trekking zal onder meer terug te vinden zijn op Facebook en de website van Langemark-Poelkapelle. En er zijn heel wat mooie prijzen te winnen. Statistisch gezien zou een van de acht lotjes prijs moeten zijn.”