Twee nieuwe voorzitters aangesteld voor bewonersplatform Schuiferskapelle

Het bewonersplatform van Schuiferskapelle in Tielt heeft sinds woensdag 23 maart twee nieuwe voorzitters. Bruno Gekiere en Dirk Braeckevelt, beide Kapellenaars, stelden zich kandidaat en zullen vanaf nu het voorzitterschap delen.

Bij de telling bleek dat het aantal stemmen voor beide kandidaten gelijk was. Op het einde van de verkiezing deelden Bruno en Dirk mee dat het om co-voorzitterschap zou gaan. Die aankondiging kwam voor velen onverwacht, maar blijkbaar maakte het duo die beslissing al ruime tijd vooraf.

Klaas Carette was vijftien jaar lang de voorzitter van het Bewonersplatform, maar die functie viel moeilijk te combineren met zijn nieuwe aanstelling als schepen van Tielt. Daarom werd in februari via sociale media en papieren flyers een vacature bekendgemaakt voor een nieuwe voorzitter.

Co-voorzitterschap

Nu staan er twee voorzitters aan het roer van het Bewonersplatform. Bruno is al geruime tijd lid van het Bewonersplatform en Dirk was in een voormalige minder actieve en minder gestructureerde versie van de Dorpsraad al enkele jaren voorzitter. Klaas blijft nauw betrokken bij het Bewonsersplatform als waarnemend lid.