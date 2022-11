Twee nieuwe geldautomaten in Oudenburg via Batopin

De stad heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan Batopin om in de Hoogstraat twee bankneutrale geldautomaten te installeren. Die zullen er komen ter hoogte van nummer 17. Batopin huurt de locatie aan de stad en betaalt hier een bescheiden huurprijs voor.

“Het is een algemene tendens dat banken hun lokale filialen sluiten. De voorbije maanden hebben in onze stad maar liefst drie bankkantoren hun deur gesloten. De inwoners uitten hun ongerustheid over het verdwijnen van de geldautomaten en daarom heeft de stad beslist om in overleg te gaan met Batopin, de koepelorganisatie van de vier grootste bank van ons land”, legt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) uit.

“De bankkantoren die vandaag nog geopend zijn in onze stad, bevestigen dat ze geen sluitingsplannen hebben en de dienstverlening voor hun klanten blijven verzekeren. Toch wilden we garanties dat onze inwoners in eigen stad altijd cash geld kunnen ophalen en daarvoor werd een akkoord gevonden met Batopin.”

Er komen dus twee geldautomaten in de Hoogstraat 17. “Nu de omgevingsvergunning is afgeleverd, hopen we dat Batopin rap werk maakt van de installatie die verzekerd wordt voor negen jaar”, besluit de burgemeester.