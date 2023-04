Twee mama’s van overleden baby’s doen iets terug voor Boven de Wolken

Djensea Vanleenhove (24) en Alexandra Bouckhuyt (25) gingen allebei door een hel nadat ze beiden hun zoontje verloren. Hun laatste momenten samen werden vastgelegd door de camera’s van Boven De Wolken. Nu willen ze iets terug doen. “Het hele jaar door organiseren we evenementen voor Boven De Wolken”, klinkt het.

Op 25 oktober 2022 werden Djensea en Tibo uit Oostende mama en papa van een zoontje Xiebe, alleen overleed hun zoontje een week eerder op de plaats waar het warm en veilig hoort te zijn: in mama’s buik. Een ware hel voor de nog jonge mama. “Alles ging de hele zwangerschap goed”, vertelt Djensea. “Tijdens een onderzoek bij de gynaecoloog – ik was toen 38 weken zwanger – bleek dat het hartje van Xiebe niet meer klopte. Een week later ben ik uiteindelijk bevallen. Dat was heel hard, maar tegelijk ook een moment van blijdschap. Het klinkt raar, maar ik was zo fier als een gieter. We zijn dan nog de hele nacht bij hem gebleven. We deden hem andere kleertjes aan, ik zong zelfs slaapliedjes voor hem. We namen afdrukken van zijn handjes en voetjes, knipten een haarlokje af…”

Alexandra en haar vriend James uit Eernegem kregen begin september 2022 het telefoontje dat geen enkele andere ouder wil krijgen: hun zoontje Omélie (acht maanden) werd levenloos in bed gevonden door de dagmoeder. Een week eerder vierden ze nog zijn doopfeest. Een defect aan het bedje bleek de oorzaak te zijn geweest. Het bedje zakte deels in en dat kostte de kleine Omélie het leven. “Er is een leven voor en een leven na het overlijden van Omélie”, zegt Alexandra. “We denken nog heel vaak aan hem, maar niets of niemand zal onze kleine jongen terugbrengen.”

Het hele jaar evenementen

Beide mama’s deden na het overlijden van hun zoontjes beroep op Boven de Wolken, een organisatie die sterrenkindjes fotografeert met hun gezin als blijvende herinnering. Djensea en Alexandra zijn het er allebei over eens: Boven de Wolken is voor hen een grote steun geweest. En daarom willen ze iets terugdoen. “We willen verschillende evenementen organiseren gedurende het hele jaar. Zo organiseerden we al een paaseierenverkoop, waar Djensea’s mama heel veel voor gedaan heeft, die 2.500 euro in het laadje bracht. Maar we willen nog meer doen”, aldus Alexandra.

“Op 13 en 14 mei organiseren we twee spaghettidagen in ontmoetingscentrum De Ballon”, vervolgt Djensea. “We hebben ondertussen al heel wat inschrijvingen en verwachten het volledig te vullen. We maakten ook buttons, die we verkopen voor 4 euro per stuk en op de evenementen voor 5 euro. Er zullen in de loop van het jaar nog evenementen georganiseerd worden, maar die en alle andere acties komen op onze Facebookpagina: ‘Boven De Wolken steunen in naam van Xiebe & Omélie’.”

Heel dankbaar

Djensea is ondertussen opnieuw zwanger van een zoontje Sterre. “Hij zal nooit zijn sterrenbroertjes vervangen”, zegt Djensea. “Het is heel moeilijk geweest, maar nu verlangen we wel naar Sterre. We zullen naast Ksenne en Sterre altijd drie kindjes hebben. Xiebe wordt nooit vergeten. Of ik bang ben? Ik ga elke week naar de gynaecoloog: dat zegt voldoende.”

Bij Boven De Wolken zijn ze blij met de actie van de mama’s. “Het is mooi om te zien hoe twee mama’s dat verdriet, dat nog zo vers is, proberen te doorstaan”, zegt de Oostendse Anneleen Fransen, medeoprichtster van Boven De Wolken. “Dat ze dan de kracht vinden om dergelijke acties te organiseren voor ons, dat is onvoorstelbaar. We zijn ze er heel dankbaar voor, want het is dankzij dit soort giften en acties dat wij kunnen blijven bestaan.”

Wie Alexandra en Djensea en daarmee Boven De Wolken wil steunen, kan een vrije gift doen op het speciaal daarvoor geopende rekeningnummer: BE58 7350 6285 5279.