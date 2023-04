Twee maand na heisa schijnt Oostendse vuurtoren Lange Nelle opnieuw minder fel door technische problemen

Door een technisch probleem in de Oostendse vuurtoren schijnt er momenteel een tijdelijke lamp richting de scheepvaart. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is volop bezig met de herstelling van het licht. “Dit heeft dus voor alle duidelijkheid niets te maken met de ophef van begin februari.”

De Oostendenaars kijken meer dan ooit met veel interesse naar het licht van de Oostendse vuurtoren sinds de heisa begin februari. Toen werd een folie bevestigd aan de landzijde om ervoor te zorgen dat het licht van de vuurtoren niet meer kon schijnen op de nieuwe woontorens op de Oosteroever. De maatregel, die er kwam op vraag van een bouwpromotor, stootte op heel wat verzet en werd na enkele dagen al teruggedraaid. De voorbije twee weken is het veel mensen niet ontgaan dat het licht opnieuw gewijzigd is, maar deze keer ligt een technisch probleem aan de oorzaak.

Oude installatie

De halogeenlampen van de drie actieve vuurtoren aan de Vlaamse kust werden eind vorig jaar vervangen door duurzamere ledlampen. “Gezien de installatie is dat niet zomaar een nieuwe lamp indraaien”, licht woordvoerder Peter Van Camp toe. “De werken in Blankenberge en Nieuwpoort zijn vlot verlopen, maar in Oostende zijn er problemen opgetreden. Het gaat om een oude installatie waarin je een nieuw soort lamp moet implementeren. Het heeft daarom ook een tijdje geduurd voor de lichten op volle capaciteit konden branden. Twee weken geleden traden er dan technische problemen op.” Het Agentschap is bezig met de herstelling. “Er werden vorige week al wisselstukken geleverd, maar er moest een nieuwe lamp besteld worden in Finland. Die lamp is onderweg en zal in de komende dagen geleverd worden.”

In tussentijd schijnt een tijdelijke lamp richting zee om de scheepvaart te ondersteunen. “Dit heeft dus voor alle duidelijkheid niets te maken met het verhaal van de folie”, verzekert het Van Camp nog.

