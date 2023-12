Twee leerlingen (15) abdijschool Zevenkerken muzikale virtuozen

Het stimuleren van de culturele ontwikkeling van de leerlingen is een van de pijlers van de abdijschool van Zevenkerken. Twee leerlingen die qua muzikaal talent hoge ogen gooien, zijn Nicolas Van Lembergen (15) uit Wemmel en Andreas Delmeire, die in Sint-Martens-Latem woont. Beiden zijn leerlingen van de vierde Grieks-Latijnse.

Nicolas Van Lembergen stamt uit een muzikale familie. Hij speelt al meer dan tien jaar piano en volgde privéles en cursussen aan het conservatorium van Bergen. Hij neemt al jaren deel aan internationale wedstrijden en werd recent nog uitgeroepen tot een van de laureaten van de Cantabile pianowedstrijd voor de jeugd.

“Ik oefen gemiddeld minstens anderhalf uur tijdens het weekend en dagelijks zit ik op school één uur achter de vleugelpiano in de spiegelzaal. Ik twijfel nog of ik als professioneel muzikant door het leven wil gaan, maar het zal hoe dan ook altijd mijn belangrijkste hobby blijven. Ik heb nog nooit tegen mijn zin achter de piano gezeten. Spelen is nooit een opdracht. Het is eerder een passie, iets wat ik nodig heb om me goed te voelen in mijn vel”, aldus Nicolas Van Lembergen.

Geen notenleer

De ouders van Andreas Delmeire, die zelf ook muzikaal zijn, motiveerden hun zoon op vijfjarige leeftijd om naar de muziekschool te gaan. “Ik vond het best leuk, want ik leerde drie jaar piano spelen zonder naar de les notenleer te moeten. Nu merk ik dat die aanpak voor- en nadelen heeft. Ik lees minder goed noten, maar ik kan perfect op gehoor spelen. Later volgde ik ook pianolessen in de muziekacademie van Deinze.”

Sinds enkele maanden is hij overgestapt op orgel als voorkeursinstrument. “Dat komt door mijn oom die organist is. Hier op school kan ik dagelijks een uur oefenen op het mooie orgel in de abdijkerk. Later wil ik graag huwelijks- of communievieringen opluisteren. Orgelspelen is moeilijk, maar heel leuk, en ik zal dat blijven doen. Muziek staat voor mij gelijk met plezier en me amuseren.” (PDC)