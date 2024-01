Twee kandidaten voor Moorsele Carnaval

Op 27 januari is het al zover: carnaval in Moorsele. Overdag is er het kindercarnaval en ‘s avonds nemen twee kandidaten het tegen elkaar op om prins Carnaval te worden.

De kinderen zijn welkom vanaf 14 uur in oc de Stekke. Arjoentje uit Dadizele brengt twee keer 45 minuten zijn meespeel- en tovershow voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Na de show leidt één praktische proef tot de verkiezing van een kinderprins én -prinses. Zij krijgen dan ook een mooie plek op de vernieuwde stekselpraalwagen in de vijftigste carnavalstoet in Gullegem. Een externe jury, die bestaat uit prinsen van buiten Moorsele, kiest de/het mooist verklede jongen, meisje en koppeltje. Zij worden met mooie prijzen naar huis gestuurd. Het einde van het kindercarnaval is voorzien rond 17.30 uur.

De prinsverkiezing begint dan om 20 uur. Op de twee kandidaten staan tien proeven te wachten, telkens op 100 punten. De winnaar krijgt per proef 100 punten, de tweede 85. Gekende proeven zijn de kaartenverkoop, de stemming, de voorstelling van de kandidaten en een vrij podiumnummer. De andere proeven worden uitgedacht door een trio van de stekselorde. De laatste proef is de zaalproef waarbij ze op de hulp van hun supporters moeten rekenen.

Carnavalsmicrobe

Bryan Van Muylen komt als het hopeloze vissertje. De 29-jarige Wevelgemnaar groeide op in Moorsele. “Ik nam vorig jaar deel aan het playbacknummer van prins Dieter en kreeg al snel de smaak te pakken. Ik werk als dakwerker en komt regelmatig in Moorsele op familiebezoek. Ik ga graag een pintje drinken met maten.” De grootste hobby van Bryan is karpers vissen. Hij neemt het op tegen Nic Pycke die opkomt als Nicje. “Ook voor mij is carnaval een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik was al Regenboogprins van België en werd gevraagd om deel te nemen. Ik werk voor Bellewaerde als verantwoordelijke voor enkele attracties. Ik zwem en kook graag en kijk uit naar een mooi concours.”

Carnaval in Moorsele op zaterdag 27 januari in oc de Stekke. Kinderen vanaf 14 uur, prinsverkiezing vanaf 20 uur. Meer info op stekselorde.be