Twee jaar Samana-busje: dankbaar publiek

Twee jaar nu rijdt het winkelbusje van Samana in Diksmuide rond. Tijd voor een korte evaluatie.

“Het winkelbusje rijdt iedere werkdag tussen 8.30 u. en 17 uur. Het is er voor alle mensen die in Diksmuide wonen – ongeacht afkomst, overtuiging, geaardheid, leeftijd – die op de een of andere manier vervoer nodig hebben. Samana biedt dat gratis aan. Je moet geen lid van Samana zijn, of van de CM, om het te mogen gebruiken”, zegt Marina Bogaert.

“De mensen worden aan hun deur opgehaald en teruggebracht. We kunnen eventueel helpen bij het naar binnen brengen van de boodschappen. Om mee te kunnen rijden wordt wel gevraagd om de bus twee dagen van tevoren te boeken, zodat we een uur van afhalen kunnen afspreken. En natuurlijk vragen we ook dat de mensen klaarstaan.”

Mensen vragen vooral om naar de winkel te worden gebracht, maar ook naar de pedicure, het restaurant, de markt, de bank, en dergelijke meer. De bus is rolstoeltoegankelijk en er rijdt telkens een begeleider mee, die bijvoorbeeld mensen in een rolstoel kan helpen om in de bus te geraken. “Een zevental vrijwillige buschauffeurs en begeleiders staan klaar om er een gezellige en veilige winkel- of andere rit van te maken.”

Sleur doorbreken

“Er kunnen zes mensen mee, van wie één in een rolwagen. Het is voor de mensen ook een sociaal gebeuren, ze leren anderen kennen, kunnen een praatje maken, het doorbreekt de sleur. Ze zijn heel dankbaar dat het busje er is. Gewoonlijk rijden er vijf mensen mee, en op vrijdagmorgen is het altijd druk. Zo hebben we iemand die nog nooit zelf naar de winkel is kunnen gaan en die nu dankzij de bus voor het eerst een winkel binnenstapte. Die keek z’n ogen uit: zoveel aanbod, en wat een luxe dat die persoon nu zelf kon kiezen wat te kopen!”

Het busje bestellen kan op het nummer 0478 34 19 58 van Marina Bogaert. (ACK)