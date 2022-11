Twee initiatieven voor De Warmste Week in Ardooie

In Ardooie lopen in november al een tweetal initiatieven voor De Warmste Week.

Op de Tassche lopen ze met de leerlingen van de Tasscheschool uit de Krommestraat warm op zondag 20 november. Deze ‘Warmste Loop’ is een initiatief dat integraal ten goede komt van De Warmste Week. De leerlingen laten zich hierbij sponsoren. Ze starten zondagvoormiddag al en je kan sponsoren per gelopen rondje.

Een warme kaart

Ook in de Groene Dreve start zondag 20 november al een actie ten voordele van DWW. “Drie jaar geleden hadden we reeds een actie en dat bracht centen op voor het toenmalige project in Kortrijk. Wij hielden er een warm gevoel aan over. Nu kunnen onze klanten dat warme gevoel delen met een nieuwe actie.”

De klanten krijgen een spaarkaart. Per consumptie wordt de kaart afgestempeld. Per bestelde consumptie zet Johan tien eurocent opzij die naar De Warmste Week gaat. Het geld gaat naar Kom op tegen Kanker en zal daar terecht komen via de Urban Run die in Ardooie wordt georganiseerd. Wie tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels consumeert en een volle kaart bijeen krijgt, zal kunnen kiezen in de Rode Duivels webshop van Johan in de Groene Dreve.

(JM)