Twee ingangen stadhuis afgesloten ‘voor de veiligheid’

Twee ingangen van het stadhuis gaan niet meer open voor het publiek. De ‘tijdelijke’ sluiting blijft gehandhaafd. De enige ingang voor het publiek bevindt zich in de Vindictivelaan.

Het stadhuis heeft al sinds jaar en dag vier ingangen: een hoofdingang via de Vindictivelaan en ingangen onder de luifel (ceremonies), onder de horloge/portret van Arno en aan de Stockholmstraat (politie). Het stadsbestuur officialiseerde de toegangen in oktober 2021 met maritieme namen: Vindictive, Mercator, Godetia en Amandine. Maar echt toegankelijk zijn die niet: de ingangen Amandine (Arno) en Godetia (Stockholmstraat) zijn dicht. “Geen toegang – Tijdelijk afgesloten” meldt een bordje.

Over de reden van het afsluiten van het stadhuis doen veel theorieën de ronde: sommige personeelsleden melden dat het is voor de ‘luchtcirculatie’ en ‘het coronavirus’. Andere zeggen dat het is omdat het baliepersoneel minder zou gestoord worden door mensen ‘die van alle kanten’ komen. Het blijkt echter te gaan om een maatregel in het kader van de veiligheid. “We willen niet dat iedereen zomaar rondloopt in de gebouwen en daarom werd beslist dat er maar een toegang meer is. Ook in andere steden kan men niet zomaar rondlopen in het stadhuis”, luidt het.

Incidenten met ‘indringers’ werden nog niet gemeld, maar er zijn geen plannen om de twee gesloten ingangen weer open te stellen. De ingang Godetia kan wel gebruikt worden door het personeel en de ingang Mercator wordt enkel opengesteld voor ceremonies. Aan de officiële ingang is er wel een extra service: men wordt er vriendelijk verwelkomd en geholpen bij de registratie en bij de te volgen richting.