Twee Franse bulldogs uit warme auto gehaald in Oostende, politie stelt pv op

Op een parking aan een van de baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg in Oostende zijn dinsdagvoormiddag twee honden bevrijd, die opgesloten zaten in een auto. Er werd een proces-verbaal opgesteld. De honden stellen het goed.

Dinsdagvoormiddag liep bij de politie een melding binnen over twee honden die opgesloten zaten in een personenauto. Volgens de melder zaten de dieren er op dat moment al zeker een twintigtal minuten alleen, met een ruit van de auto op een te kleine kier. In de tijd dat een politiepatrouille op weg was naar de plaats van het incident, wist een brandweerman in burger de honden – Franse bulldogs – te bevrijden en een passant bracht de dieren naar het Blauwe Kruis.

De politie trof bij hun aankomst de eigenaars aan, die tijdens het doen van boodschappen de honden hadden achtergelaten. De politie ging ook poolshoogte nemen in het dierenasiel en stelde een proces-verbaal op. De honden hadden te lijden van de warmte, maar stellen het goed.

“De boodschap is glashelder: laat op deze warme dagen zelfs niet voor een snelle boodschap je hond alleen in de auto achter”, benadrukt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied van de Oostendse politie. “Het raam op een kier van nauwelijks enkele centimeters zetten, is onvoldoende om voor afkoeling te zorgen. In een auto verdubbelt de buitentemperatuur en is het risico op oververhitting groot, met alle gevolgen van dien. Laat je hond thuis of buiten op een schaduwrijke plaats met voldoende drinkwater.”

Wie een alarmerende situatie opmerkt, mag meteen de politie (101) of brandweer (112) bellen. Politie Oostende stuurt vandaag via haar socialemediakanalen een sensibiliserende boodschap uit. Bovendien is er in de reguliere werking ook extra aandacht voor in auto’s opgesloten dieren. “We zullen altijd eerst proberen de eigenaar te contacteren om de auto te openen. In acute of levensbedreigende situaties kunnen we autoruiten inslaan”, besluit Hochepied.