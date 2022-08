Twee families uit Rochefort ontmoeten helpers in nood: Een emotioneel weerzien

Op de laatste dag van de Gulden Fore in Residentie De Gulden Sporen in Kortrijk zijn twee gezinnen uit Rochefort op bezoek gekomen. Ze kwamen de mensen bedanken die hen vorig jaar na de watersnood in de Ardennen hebben gesteund. Het werd een emotioneel weerzien.

De Gulden Fore vond vorige week plaats bij de assistentiewoningen van De Gulden Sporen in Kortrijk. Er was animatie en muziek en er werden wafels gebakken. De opbrengst daarvan gaat dit jaar naar Oekraïense slachtoffers.

Vorig jaar werd de Gulden Fore georganiseerd ten voordele van enkele gezinnen in Rochefort. Die waren door de overstromingen in de Ardennen vrijwel alles kwijtgespeeld. Ook in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius en in de assistentiewoningen op de Houtmarkt werden toen acties georganiseerd voor die slachtoffers. Heel veel vrijwilligers hielpen mee om geld in te zamelen.

Al 55 jaar naar daar

“Toen we vorig jaar slachtoffers in de Ardennen wilden steunen, kwamen we bij Doris terecht”, vertelt Sofie Duhem, die samen met Fabienne Dewaele een van de initiatiefnemers van De Gulden Fore is.

Doris Doornaert, die ondertussen met pensioen is in Sint-Vincentius, gaat al 55 jaar op vakantie naar Rochefort. “Als kind ging ik er al met mijn familie naar een caravan”, vertelt ze. “Ik kende er alle campingchefs en zelfstandigen. Elise kende ik al van toen ze kind was, van in hun restaurant. Het gezin van Maxime ken ik ook. Waar zij nu wonen, was er vroeger een winkeltje waar ik voor de campingchef sigaretten moest halen. Ik ken veel mensen van Rochefort.”

Ik zag een jongen zitten, radeloos. Het gezin was alles kwijt. Dat beeld blijft mij bij

En dus was Doris vorig jaar twee dagen na de ramp naar Rochefort getrokken. “In het hoger gelegen gedeelte van Rochefort was er vrijwel geen schade, maar in het kwartier dat lager gelegen is, bij de rivier de Lhomme, was de situatie dramatisch. Slechts één brug gaf die mensen nog verbinding met de stad. Het beeld dat in mijn geheugen geprent staat, is dat van Maxime – toen vijftien jaar – die ik radeloos buiten zag zitten. Het gezin was alles kwijt. Ook Elise had heel veel schade.”

Die twee gezinnen zijn dus op de laatste dag van de Gulden Fore in Residentie De Gulden Sporen op bezoek gekomen. Elise kwam met haar zoon Hervé mee met Doris en haar man, die vorige week in Rochefort verbleven. Ook Olivier en Marlène kwamen met hun zoon Maxime (16) naar Kortrijk. Ze werden ontvangen in enkele leegstaande appartementen van De Gulden Sporen, kregen er een maaltijd aangeboden, bezochten Kortrijk, en mochten er overnachten.

Waardebonnen

De gezinnen van Maxime en Elise hadden vorig jaar vanuit Kortrijk waardebonnen gekregen. Van Krefel en Vandenborre, waarmee ze elektrische apparaten konden kopen; van Colruyt voor voeding; van Luxus voor schoenen, en van Brico; en Maxime kon ook kledij kopen. Er waren ook bonnen voor een familie die vorige week niet in Kortrijk aanwezig was.

“En van de gemeente kreeg ik toen een recente tweedehandscomputer”, vertelt Maxime. “Er waren heel wat acties, we werden langs verschillende kanten gesteund. Zo zorgde het Rode Kruis van Rochefort van september vorig jaar tot maart van dit jaar voor warme maaltijden. We zijn hen allemaal heel dankbaar.”