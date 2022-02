Twee evenementen voor honden en baasjes

Met verschillende hondenweides, heel wat hondenvoorzieningen en in de zomermaanden een uniek bewaakt hondenstrand is Middelkerke een waar hondenparadijs aan onze kust. Binnenkort komen er twee evenementen om dat in de kijker te zetten: een recordpoging met zoveel mogelijk Münsterländers op 13 maart en een hondenfestival op 1 mei.

De recordpoging om zoveel mogelijk Münsterländers op één foto te verzamelen, vindt plaats op zondag 13 maart om 12 uur aan surfclub De Kwinte in Westende-Bad. En op zaterdag 30 april en zondag 1 mei wordt er een waar hondenfestival georganiseerd met een hondenmarkt, tal van hondenorganisaties, hondenshows en een hondenspeeldorp.

Natuurlijk zijn Middelkerke en Westende al langer hondvriendelijke badplaatsen. Beide beschikken over een hondenloopweide, waar honden zich ongeremd mogen uitleven. Wat is er nu leuker voor een hond dan af en toe wat ongeremde loop- en speeltijd met andere viervoeters? “De hondenloopweides zijn afgebakende zones waar honden onder toezicht van hun baasjes naar hartenlust kunnen loslopen, rondsnuffelen en ravotten. Maar zoals altijd moet het ‘kakje in het zakje’. De loopweides zijn ook een ideale, veilige en afgesloten omgeving, waarin je je hond verder kan opvoeden of nieuwe kunstjes of commando’s leren”, aldus schepen Henk Dierendonck (LDD).

Hondenstrand

“De honden kunnen zich in Middelkerke uitleven op een hondenloopweide in de Koninginnelaan, ter hoogte van het woon-zorgcentrum Haerlebout en in Westende aan de Hofstraat ter hoogte van de Voetbalstraat.”

Wanneer je gaat wandelen met je hond, moet je steeds in het bezit zijn van een hondenpoepzakje. Wie gaat wandelen met zijn hond kan de zakjes kwijt in de 44 speciaal daarvoor voorziene hondenpoepbuizen. Ook in het Normandpark moeten de honden aan de leiband blijven.

Het succesvolle tijdens de zomer bewaakte hondenstrand aan de zone Christal Palace verhuisde vorig jaar naar het strand tussen Middelkerke en Westende. Het kwetsbare natuurgebied en de aanwezigheid van talrijke zeehondjes in de IJzermonding zorgde ervoor dat het hondenstrand moest uitwijken naar het strand aan de Louis Logierlaan. Op het hondenstrand gelden dezelfde bepalingen: honden moeten altijd aan de leiband, pootje baden met de hond mag en netheid is een absolute must. De nieuwe locatie was een schot in de roos, want het nieuwe hondenstrand lag centraal in de kustgemeente en was zo ook vlotter bereikbaar voor de honden en hun baasjes. De aanwezigheid van sanitaire voorzieningen en een strandbar was ook mooi meegenomen.

Tussen 16 september en 14 juni mag je overal met de hond op het strand rondlopen. De hond dient wel steeds aangelijnd aan een leiband van maximaal 2 meter te lopen.

Enkel op het strand ten oosten van de Carlton, tot aan de gemeentegrens met Oostende kunnen de baasjes hun hond vrij laten rondlopen op het strand. (PG)