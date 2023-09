Twee dagen vierwielercharme: Zesde DE PANNE 4 CARS draait rond oldtimers, Defenders en beleving

In samenwerking met de gemeente organiseert DePanne4Cars (DP4C) dit weekend de zesde editie van dit unieke Automotive & Lifestyle Family Event, waar er zowel voor de rallydeelnemers als voor een breed publiek twee dagen lang heel wat te beleven valt.

Medeorganisator Bernard Daenens: “We zijn erin geslaagd om een mooi programma in elkaar te steken, waarbij echt iedereen aan zijn trekken komt. Het hele weekend zijn er diverse activiteiten met stoere Defenders en nostalgische oldtimers. Die zijn niet alleen gericht op de deelnemende piloten, maar ook op een ruim publiek, dat naar traditie talrijk aanwezig zal zijn.”

Zaterdag 9 september is een hoogdag voor de Defender-piloten. “Met een mooi roadbook vertrekken ze ’s morgens vroeg na een uitgebreid ontbijt vanuit de Oldtimerfarm in Aalter richting De Panne”, aldus Bernard. “Ze rijden langs onbekende landwegen, ontdekken pittoreske dorpen, en in het programma zijn ook een aantal uitdagende 4X4-parcours ingelast. Een goede lunch op een verrassende locatie maakt deel uit van het 205 kilometer lange roadbook. Tegen 17 uur worden de Defender-piloten op de DP4C-site verwacht en uitgenodigd voor een fotoshoot met niemand minder dan Dimitri De Tremmerie, de bekendste garagist van Vlaanderen.”

“De oldtimerpiloten krijgen op zaterdag een Proloogprogramma aangeboden. Ook zij starten bij de Oldtimerfarm in Aalter. Daar worden zij met hun oldtimer opgewacht door DDT, die samen met bandenfabrikant Vredestein en de technische dienst van Oldtimerfarm een gratis adviescontrole op hun wagen uitvoert. Na een lichte lunch vertrekken de oldtimerpiloten, via een proloogroadbook, richting De Panne.”

“Wij verwachten hen rond 16 uur op het podium aan de tent van DP4C. Daar zal DDT hen opnieuw ontvangen. Alle deelnemers parkeren hun bolide op het Esplanadeplein, waar ze elk jaar een blikvanger zijn voor heel wat bewonderaars. Als aanloop naar de Pilots Only Dinner Party op de Plopsa-locatie Ride to Happiness by Tomorrowland worden alle rallypiloten verwend met een Champagne & Bites-moment.”

Demonstraties

Het hele weekend zijn er tussen 10 en 17.30 uur experiences voor jong en minder jong. Tijdens een ritje met een Defender op het TerraPod Circuit – een hindernissenparcours – demonstreert de LR Experience-instructeur uitvoerig wat deze wagens aankunnen. Voor de allerkleinsten is er opnieuw het Kids parcours by Arizona. Met z’n tweetjes of met het gezin een nostalgische rondrit maken met een oldtimer kan ook. Partner Royal Automobile Club Leopard verzorgt die aangename activiteit. Voor al deze activiteiten moeten bezoekers zich aanbieden aan de infobalie vooraan in de DP4C-tent, ter hoogte van het podium.

Daarnaast kunnen Junior Pilots (11 tot 17 jaar) een unieke Junior-rijles beleven op het strand van De Panne. Voor deze beperkte plaatsen is vooraf inschrijven via Pilots@dp4c.be verplicht.

Door Vlaanderen

Zondag is het hoogdag voor de oldtimerdeelnemers. Zij worden vanaf 7.30 uur verwacht op het Esplanadeplein, waar Emelie Vansteenkiste, Miss België 2023, hen opwacht in de pitlane en op het podium voor een fotoshoot. Na het ontbijt vertrekken ze door Vlaanderen, met een lunch op een unieke locatie. Rond 16 uur verwachten Justine De Jonckheere, Miss België 2011, en Xavier Molenaar (Oldtimerfarm) de eerste piloten terug in De Panne, voor een interview met fotoshoot.

De Defender-piloten beginnen om 14 uur aan hun Epiloogprogramma met 4×4-uitdagingen op een privéterrein, gevolgd door een strandrit om 16.30 uur met aankomst op het Esplanadeplein rond 17.45 uur. Alle piloten sluiten het event af met een aperitief in de DP4C-tent en op het terras van Baristapartner Latitude 51+.

Lamborghini’s

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Lamborghini (‘Lambo’) hebben enkele initiatiefnemers een Lambo Meet-Together in het leven geroepen, met een Lambo-proloogprogramma. “We verwachten tussen 11 en 15.30 uur dan ook heel wat Lambo’s aan het Leopold I-monument”, geeft Bernard nog mee.

Meer info: www.dp4c.be.