Twee dagen padellen voor G-fit van Turnkring Vlamertinge

Gisteren en vandaag organiseerde Kiwanis Young Professionals Ieper gedurende 24 uur padel ten voordele van het G-fit-project van Turnkring Vlamertinge. Het evenement vindt plaats in De Padelver in Elverdinge.

“We zijn zaterdagavond om 20 uur gestart en hebben het volgehouden tot 2 uur ’s nachts”, vertelt Lean-Louis Duhameeuw van Kiwanis Young Professionals Ieper. “Door de zomerse temperaturen leek het wel eens op bar met paddel hoewel het de bedoeling was om het eerder omgekeerd te houden. Maar goed, de bedoeling was om inkomsten te vergaren die naar het G-fit-project van Turnkring Vlamertinge gaan. Ik denk dat we erin geslaagd zijn en voor vandaag ziet het er ook goed uit. Met die actie zetten we ons als serviceclub van jonge mensen in voor sociale doelen gericht op kinderen in de eigen streek.”

“Afhankelijk van het moment werkten we verschillende formules uit. Zaterdagavond en -nacht vond er bijvoorbeeld een pyjamapadel plaats, Deze morgen was er padel met ontbijt en in de middag staat er padel met lunchpakket op het programma. Intussen zorgt Turnkring Vlamertinge voor kinderanimatie. Er is ook doorlopend een bar aanwezig. Wie geen inspanning wil leveren, kan het project steunen door iets te drinken. Wie wel kennis wil maken met paddel hoeft geen materiaal mee te brengen. Padelver voorziet materiaal om te gebruiken.”

BV’s

Padellen met een BV was een echte promotie voor de sport en de actie voor het goede doel. Zaterdag kwamen al Jens en Lennert uit De Mol, ex-doelman Glenn Verbauwhede en Steven Spillebeen. Zaterdagvoormiddag was acteur Peter Bulcaen present. Peter is overigens ‘peter’ van het nieuw G-fit project van Westhoek Turncentrum en maakte een promotiefilmpje voor de crowdfunding. “Ik ben graag ingegaan op de vraag van de organisatoren”, vertelt Peter Bulcaen. “Padellen heb ik nooit gedaan, maar ik krijg hier wat initiatie. Misschien ben ik wel een van de laatsten die de sport nog nooit heeft beoefend, maar ik zet mij graag in voor de actie van Kiwanis Young Professionals Ieper.”