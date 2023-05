Twee dagen Obstacle Course Racing in pinksterweekend

Het pinksterweekend wordt drukker dan ooit voor OCR Houtland. De Torhoutse club gespecialiseerd in Obstacle Course Racing organiseert op zondag 28 mei de BOCRA League-finale voor de beste OCR-atleten van het hele land en op maandag 29 mei de Klimber Obstakel Run, een recreatieve hindernissenloop voor iedereen die eens van deze uitdagende, avontuurlijke sport wil proeven.

OCR, een sportdiscipline die aan populariteit wint, is hardlopen op een hindernissenparcours. De deelnemers dienen in hun eentje of in team een afgebakend, avontuurlijk traject af te leggen, waarbij ze heel wat obstakels op hun pad tegenkomen. Ze worden fysiek en mentaal uitgedaagd om er met volle overtuiging tegenaan te gaan en hebben kracht, lenigheid en uithouding vandoen.

Aan de Bruggestraat

De onvermoeibare motoren achter OCR Houtland zijn Wouter Breemersch (39) en zijn vrouw Eve Dewaele (41). Ze wonen nu nog aan het begin van de Zwevezelestraat, maar zijn van plan te verhuizen naar de Bruggestraat, vlakbij de rotonde met de smeedijzeren paarden. Daar hebben de OCR-runs van het komende pinksterweekend trouwens al plaats. Eve behartigt beroepshalve haar coachingproject De Talentenzolder, waarmee ze zich voortaan vooral gaat specialiseren in rouw- en verliesverwerking. Wouter leidt het bedrijf Klimber voor de verkoop en verhuur van klim- en speeltoestellen op maat.

“We zijn blij dat we voor onze OCR-pinkstertweedaagse al meteen onze nieuwe locatie aan de Bruggestraat 91 kunnen gebruiken”, zegt Eve. “Zowel de start als de aankomst bevinden zich op het grote perceel achter het woonhuis dat we binnenkort zullen verbouwen. Op zondag is er de League Finale van de Belgische OCR-koepel BOCRA, een competitieve run voor de beste OCR-atleten uit Vlaanderen en Wallonië. In de voormiddag nemen de kinderen het in hun wedstrijden tegen elkaar op, in de namiddag de volwassenen. Ze kunnen daarbij punten verzamelen om te mogen deelnemen aan het EK en/of het WK. Het gaat dus om belangrijke wedstrijden voor hen.”

Rondjes van 2,5 km

“Aangezien de obstakels sowieso toch opgebouwd zullen staan, hebben we beslist om er ’s anderendaags, op pinkstermaandag, een recreatieve hindernissenloop aan te koppelen, de Klimber Obstakel Run. Op zondagavond zullen we de constructies iets gemakkelijker en toegankelijker maken, zodat het brede publiek op maandag zijn gang kan gaan. Kinderen tot 12 jaar nemen deel voor 18 euro. Wie ouder is, betaalt 24 euro. In die prijs zijn een medaille en een goedgevulde goodiebag inbegrepen. De maandagrun is géén wedstrijd, maar puur voor het plezier. Een rondje is 2,5 kilometer lang en je kunt zoveel toertjes afleggen als je zelf wilt. Ook het uitkiezen van de specifieke hindernissen is vrij.”

In de week van maandag 22 tot en met vrijdag 26 mei wordt het parcours opengesteld voor de Torhoutse scholen. Zij kunnen er met hun leerlingen terecht voor amper 1 euro per persoon. De begeleiding zal gebeuren door studenten van de Sportschool van de scholengroep Sint-Rembert.

www.klimberobstakelrun.be