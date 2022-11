Twee dagen na explosie denkt Pol (68) al terug aan heropening van danscafé De Schuure in Zuienkerke

De twee vrouwen die maandagochtend zwaargewond raakten bij een explosie in Zuienkerke, zijn buiten levensgevaar. Dat zegt Pol De Schepper (68), de uitbater van De Schuure. De man lag te slapen toen de verwarmingsketel ontplofte en beseft dat hij samen met zijn vrouw en schoonzus aan de dood is ontsnapt. Over één zaak is hij alleszins duidelijk: hij wil de danstaverne sowieso weer openen.

Maandagochtend omstreeks 7.20 uur weerklonk een enorme knal langs de Oostendse Steenweg in Zuienkerke. In de woning naast de bekende danstaverne De Schuure was een verwarmingsketel ontploft. De ravage was enorm. De volledige achtergevel van de woonst werd weggeblazen. Ghiselaine De Kimpe (68) en haar zus Christa (70) waren op dat moment aan het koken en raakten zwaargewond. Ze werden afgevoerd naar het brandwondencentrum in Gent met zware brandwonden. Ze liepen vooral brandwonden op aan hun handen. Momenteel liggen ze nog steeds in kunstmatige coma.

“Maar levensgevaar is er in principe niet”, zegt Pol De Schepper opgelucht. De 68-jarige uitbater van De Schuure lag op het moment van de explosie te slapen in de woning en kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Al ligt ook hij momenteel in het ziekenhuis. Er stond namelijk al langere tijd een hartoperatie gepland en Pol besloot de ingreep niet uit te stellen.

Tweetal weken

“Het belangrijkste is dat iedereen nog leeft”, herhaalt Pol, die ondertussen ook al richting toekomst kijkt. Want, zo zegt hij, De Schuure zal zéker weer de deuren openen. “Ik doe het al 40 jaar. Ik heb bijna niet anders geweten”, zegt de man. “Op zich liep de zaak ook geen enkele schade op. Enkel onze woning is totaal verwoest. Maar natuurlijk moeten we nu eerst wat bekomen en is het ook wachten tot de gasaansluiting weer is aangesloten. Ik hoop stiekem binnen een tweetal weken weer te kunnen openen.” (MM)