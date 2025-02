Twee dagen Lenteshopping in Torhout

De tweedaagse Lenteshopping, die bestaat sinds 2008, heeft op zaterdag 1 en zondag 2 maart plaats. In totaal 42 handelaars en horeca-uitbaters, allen lid van de organiserende koepel Torhout Handelt, nemen deel. Hun zaak is beide dagen open. De modewinkels stellen hun nieuwe collecties voor.

“De deelnemers geven leuke kortingen en verrassen hun klanten met kleine attenties, waaronder snoepjes”, zegt Ann Vanassche, de stedelijke deskundige Lokale Economie. “Je herkent de betrokken handels- en horecazaken aan een kleurrijke ballonpilaar voor hun deur. De Lenteshopping is het eerste grote Torhoutse handelsevenement van het jaar.”

16 nieuwe zaken in 2024

Vorig jaar telde de Lenteshopping 32 deelnemers, dit jaar zijn het er 42. “Dat is tien meer, wat een mooie toename is”, vervolgt Ann. “Daar zijn we blij mee. Vroeger zorgden we voor wat straatanimatie, maar daarvan zijn we afgestapt. Begin maart is niet ideaal om met bijvoorbeeld straattheater uit te pakken, zo blijkt.”

Het stadscentrum blijft met leegstand worstelen, zeker in de Oostendestraat, maar Ann Vanassche is hoopvol. “In 2024 mocht Torhout 16 nieuwe handels- en horecazaken verwelkomen. Dat is heel wat. Het is dus zeker niet allemaal kommer en kwel. Nieuwe zaken worden in hun eerste bestaansjaar gratis lid van Torhout Handelt. De voorzitter van die koepel is Kaat Deknock. Er zijn ook twee ondervoorzitters, Dries Stael en Jochen Vandendriessche.”

Batjes in kunstsfeer

Na de Lenteshopping volgt op zondag 18 mei de Boerenmarkt in het stadspark nabij het stadskantoor. Dat is elk jaar een voltreffer, zeker bij droog weer.

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 juni zijn er dan de Batjes. Onder de noemer Montmartre staan die dit jaar in het teken van kunst en ambachten. Ze starten op 20 juni met de loop- en wandelhappening Nacht van Vlaanderen. Dit keer vallen de Batjes en de Nacht dus samen, wat meegenomen is. Dat zorgt voor meer ambiance in de stadskern.

Bevraging parkeren

“De week vóór de Lenteshopping, in het weekend van de Lenteshopping en de eerste week na de paasvakantie worden de Torhoutse bezoekers bevraagd over het parkeren”, zegt Ann. “Sommigen willen een langere duur van de blauwe zone-tijd, die nu maar twee uur bedraagt. Er is ook vraag naar meer Shop & Go-plaatsen. We zijn benieuwd naar de voorstellen die uit de enquête zullen voortvloeien.”