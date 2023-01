Twee bunkers gered van de sloop

Van de vier oorlogsbunkers die in de Rootstraat in Maldegem tegenover het André Trensonstadion staan, zullen er twee blijven staan. Op de site van de andere twee komt een parking voor het opladen van elektrische voertuigen.

In de bunkers die blijven staan zal de technische apparatuur voor het opladen van voertuigen worden ondergebracht. Bij het begin van WO II hebben de Duitsers in Adegem en Maldegem een vliegveld aangelegd. Er werd ook een aantal loodsen opgetrokken als opslagplaats voor de vliegtuigen. De bunkers dienden voor de begeleiding bij het opstijgen en landen van de vliegtuigen.

Na de oorlog kregen de eigenaars van de gronden waarop de loodsen stonden de mogelijkheid om deze stevige loodsen, mits betaling, over te nemen. Een deel van die eigenaars is op dat voorstel niet ingegaan omdat die loodsen beschermd zouden worden en herstel zich opdrong. Die loodsen werden echter gesloopt.

Teksten die naar oorlog verwijzen

Er staan wel nog dergelijke loodsen in onder meer de Krommewege met op de wanden teksten die naar de oorlog verwijzen. Veel inwoners van onze gemeente hebben na de oorlog gebruikgemaakt van de ijzeren constructies die op de start- en landingsbaan lagen om afsluitingen te maken.

Voor de bunkers die op het vliegveld waren opgetrokken werd er geen overname voorgesteld. Die bunkers werden na de oorlog nog enige tijd bewoond door mensen. Zij moesten het wel zonder elektriciteit stellen.

Plannen gewijzigd

Nu er op het gedeelte tussen de Lekvijverswegel en het Vliegplein een nieuw industrieterrein wordt aangelegd, stonden de vier bunkers in de Rootstraat in de weg. Omdat de oorlogsbunkers niet beschermd zijn was het aanvankelijk de bedoeling ze te slopen. Die plannen werden gewijzigd. De bunkers die het dichtst bij het Vliegplein staan blijven bewaard.

De twee andere bunkers worden verwijderd en op die site komt er een parking voor het opladen van elektrische voertuigen. De 2 bunkers die niet worden gesloopt zullen worden opgekalfaterd en daarin wordt de technische apparatuur van de oplaadtoestellen ondergebracht. Met de afbraak en herstelling van de bunkers kan snel worden begonnen. (LV)