Twee bestuurders betrapt op parking voor mindervaliden in Nieuwpoort

Politiezone Westkust hield op Paasmaandag een verkeersactie. Hierbij werden enerzijds mobiele controles gehouden en anderzijds werd controle gehouden in de Pelikaanstraat in Nieuwpoort. Er werden vijftien foutparkeerders geklist, waarvan twee op een plaats voor personen met een beperking stonden. “Wil je hun parkeerplaats, neem dan ook hun beperking”, stelt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

De actie was gericht op allerhande overtredingen, foutparkeerders en alcohol in het verkeer. Van de 28 bestuurders die een ademtest aflegden, keken er twee te diep in het glas. Zij bliezen 0.71 en 1,26 promille.

“Daarnaast stelden we nog heel wat parkeerinbreuken vast”, zegt Ine Deburchgraeve. “Vijftien bestuurders stonden geparkeerd waar dat niet mocht. Bij twee van hen ging het om plaatsen voor personen met een beperking. Ons motto blijft; neem je hun parkeerplaats, neem dan ook hun beperking. Er werden ook tal van andere inbreuken vastgesteld. Zo droegen opnieuw drie personen hun veiligheidsgordel niet, gebruikte iemand zijn gsm achter het stuur en reed een bestuurder door een rood verkeerslicht.”

Daarnaast waren verschillende bestuurders niet in orde met hun boorddocumenten en vertoonden enkele auto’s mankementen zoals defecte remlichten. (JH)